Diana Sánchez compartió emocionada el motivo por el que enfrenta dificultades para ser madre . Explicó que no puede concebir naturalmente, provocando un momento conmovedor.

La conductora de televisión Diana Sánchez atraviesa un momento complejo en el plano personal mientras inicia un tratamiento de fertilidad con el deseo de convertirse en madre junto a su esposo, Dan Guido. Durante su reciente aparición en el pódcast ‘Sin más que decir’, confesó que el anhelo de formar una familia se ha transformado en un proceso cargado de ansiedad, dudas y emociones intensas.

En medio de la conversación, el tema de la maternidad surgió entre los conductores del espacio digital. Aunque Israel Dreyfus comentó que no tiene interés en ser padre, Sánchez habló abiertamente sobre las dificultades que enfrenta al intentar quedar embarazada, tomando en cuenta la enfermedad de su pareja y también sus antecedentes de salud.

La exchica reality reveló que hace aproximadamente dos años y medio dejó de cuidarse, pero no consiguió un embarazo de forma natural. Ante ello, decidió recurrir a un tratamiento de reproducción asistida, incluso con la ilusión de poder elegir el sexo del bebé.

Las declaraciones de Diana Sánchez reflejaron el fuerte impacto emocional que atraviesa durante esta etapa. La presentadora admitió que vive el proceso acompañada de temor y estrés constante.

“Yo estaba en un estrés total llorando todo el fin de semana y me dice ‘tranquila, todo va a salir bien’. Tengo mucho miedo que no salga, que mi cuerpo no lo reciba bien”, relató con evidente emoción.

Asimismo, manifestó su preocupación por el paso de los años y cómo esto podría afectar su fertilidad. “Siento mi ciclo cada vez más corto, cada vez menos, tengo estrés, se me hincha la barriga”, expresó.

En medio de la incertidumbre y los cambios físicos que enfrenta, la conductora recibió palabras de aliento por parte de María Pía Copello, quien le pidió mantener la esperanza y vivir el proceso con ilusión.