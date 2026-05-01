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Fallece ‘Pompinchú’ a los 55 años: el cómico ambulante estuvo varios días en UCI

El entorno del cómico Pompinchú confirmó su fallecimiento este viernes 1 de mayo. Alonso Gonzáles, conocido como Pompinchú, estaba hospitalizado en UCI.

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    Fallece ‘Pompinchú’ a los 55 años: el cómico ambulante estuvo varios días en UCI
    Falleció ‘Pompinchú’: el querido cómico ambulante murió a los 55 años tras días en UCI | Composición Wapa
    Fallece ‘Pompinchú’ a los 55 años: el cómico ambulante estuvo varios días en UCI

    El mundo de la comedia urbana en Perú lamenta una pérdida. El querido Alonso Gonzáles, conocido por todos como Pompinchú, falleció este sábado 1 de mayo, según informó su familia cercana. El cómico ambulante, que había estado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), recibió muchas muestras de apoyo y plegarias por su recuperación durante su internación.

    En semanas recientes, su salud se había deteriorado debido a fibrosis pulmonar y problemas renales. Su partida deja un profundo vacío en el ámbito de la comedia peruana, donde fue una figura muy querida. Durante los años 90 y 2000, muchas familias peruanas tuvieron la oportunidad de disfrutar de su talento en televisión.

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    ¿Cuál fue la causa del fallecimiento de ‘Pompinchú’ este 1 de mayo?

    Alfonso González tuvo que ser internado en la Unidad de Cuidados Intensivos luego de que su estado de salud se deteriorara de forma acelerada y severa. Su diagnóstico era delicado: sufría de fibrosis pulmonar, una enfermedad que lo obligaba a utilizar oxígeno de manera permanente. Con el paso de los días, su condición se complicó aún más tras presentar una grave afectación renal, lo que terminó empeorando su pronóstico.

    La familia esperaba un milagro.
    La familia esperaba un milagro.

    De acuerdo con la información médica y lo relatado por sus allegados, el comediante atravesó sus últimos días en una situación sumamente crítica. Permanecía sedado y conectado a ventilación mecánica, sin poder comunicarse, aunque los especialistas no descartaban que aún pudiera escuchar a sus familiares.

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    Pese al esfuerzo constante del personal de salud y el respaldo de sus seres queridos, la situación se volvió irreversible. Se dio a conocer que una infección bacteriana contraída luego de una operación de cadera, realizada a inicios de marzo, habría sido el factor clave que desencadenó las complicaciones respiratorias que finalmente agravaron su estado.

    SOBRE EL AUTOR:
    Fallece ‘Pompinchú’ a los 55 años: el cómico ambulante estuvo varios días en UCI
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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