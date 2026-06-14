Gaspi falleció a los 23 años: ¿Quién el popular youtuber argentino que perdió la vida en el choque de helicóptero en Río de Janeiro?

Gaspi, reconocido youtuber argentino de 23 años, falleció en un trágico accidente aéreo en Brasil. Su historia y legado conmocionan a millones de seguidores.

El youtuber se hizo popular desde los 17 años. | Composición Wapa

El youtuber se hizo popular desde los 17 años. | Composición Wapa

La comunidad digital se encuentra de luto tras conocerse el fallecimiento de Gaspar Prim Díaz, más conocido como Gaspi, uno de los creadores de contenido más populares de Argentina. El influencer perdió la vida a los 23 años luego de verse involucrado en un trágico accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro, Brasil.

La noticia generó una ola de reacciones en redes sociales, donde millones de seguidores expresaron su tristeza por la partida de quien se convirtió en una de las figuras más reconocidas del entretenimiento digital en habla hispana.

¿Quién era Gaspi y cómo alcanzó la fama en internet?

Gaspi inició su camino en las redes sociales cuando aún era adolescente. Con apenas 17 años comenzó a publicar videos en los que recorría las calles realizando entrevistas espontáneas y situaciones cargadas de humor que rápidamente captaron la atención del público.

Su estilo irreverente, sumado a preguntas inesperadas y un lenguaje cercano a los jóvenes, le permitió construir una enorme comunidad en plataformas como YouTube, TikTok e Instagram.

Uno de los elementos más recordados de su contenido era su característico saludo: 'Buuuuuuuueeenas', frase que se convirtió en una marca personal y que millones de seguidores identificaban de inmediato.

A lo largo de su carrera, el creador argentino acumuló millones de reproducciones y seguidores, consolidándose como uno de los referentes del entretenimiento digital en Latinoamérica. Aunque algunas de sus producciones generaron controversia por su estilo provocador, también logró convertirse en una de las personalidades más influyentes de su generación.

Su regreso a las redes y el nuevo capítulo de su carrera

Tras alcanzar gran popularidad, Gaspi decidió alejarse parcialmente de la exposición pública. Durante ese periodo atravesó una etapa personal que lo llevó a reducir considerablemente su actividad en internet y replantear su relación con las plataformas digitales.

Sin embargo, en 2025 sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de 'La vuelta de Gaspi', un video que mostró una faceta más madura y reflexiva del creador. El contenido tuvo una enorme acogida y marcó el inicio de una nueva etapa profesional.

Ese mismo año participó en La Velada del Año V, el exitoso evento organizado por Ibai Llanos, donde volvió a captar la atención del público gracias a su transformación personal.

Su presencia en el evento fue ampliamente comentada por la comunidad digital, que celebró su regreso luego de un periodo de ausencia.

Conmoción en redes tras conocerse su fallecimiento

La muerte de Gaspi ha provocado una profunda conmoción entre creadores de contenido, seguidores y figuras del entretenimiento. Miles de mensajes de despedida comenzaron a inundar las redes sociales apenas se confirmó la noticia.

Para muchos usuarios, Gaspi representó una forma distinta de hacer contenido, al combinar humor, espontaneidad y cercanía con una audiencia que creció junto a él durante los últimos años.