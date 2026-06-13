La relación entre Mario Hart y Korina Rivadeneira vuelve a ser tema de conversación tras las revelaciones de Samantha Batallanos sobre supuestas conversaciones con el piloto.

La relación entre Mario Hart y Korina Rivadeneira vuelve a estar en el centro de la atención mediática luego de que Samantha Batallanos revelara conversaciones que habría mantenido con el piloto. En medio de la controversia, la modelo venezolana reapareció en sus redes sociales con una publicación que no pasó desapercibida y que muchos usuarios interpretaron como una posible reflexión sobre la situación que atraviesa.

Korina Rivadeneira comparte duro mensaje tras las revelaciones sobre Mario Hart

La polémica se intensificó después de que Samantha Batallanos asegurara en 'Magaly TV, la firme', que Mario Hart le habría manifestado que estaba separado de Korina Rivadeneira. Según relató la influencer, incluso recibió mensajes y contenido enviado por el exchico reality cuando este se encontraba solo en casa.

“Incluso un día me mandó un WhatsApp de la nada y me mandó un efímero de su casa, creo que estaba tomando y me dijo que estaba aburrido y yo le pregunté por su esposa y me dijo que hace 3 meses ya no estaban. A mí siempre me dice que está soltero, el 30 de abril”, contó Samantha.

Las declaraciones generaron una ola de comentarios debido a que, hasta el momento, Mario Hart no ha confirmado públicamente una separación de la madre de sus hijos. Por el contrario, Korina ha continuado mostrando muestras de afecto hacia el piloto en diversas entrevistas y apariciones públicas, lo que ha generado aún más interrogantes entre sus seguidores.

En medio de las especulaciones, la actriz venezolana sorprendió al mostrarse con un renovado cambio de imagen y compartir una reflexión que llamó la atención de los usuarios. El mensaje abordaba el impacto que pueden tener las acciones de una persona en los sentimientos de los demás.

“Todo es temporal, menos la forma en la que hacemos sentir a los demás. Eso es para siempre”, dice la frase que la actriz venezolana decidió compartir en sus historias de Instagram.

Korina Rivadeneira comparte mensaje en sus redes sociales

Aunque Korina no hizo ninguna referencia directa a Mario Hart ni a la controversia que involucra a Samantha Batallanos, la publicación generó numerosas reacciones en redes sociales. Muchos seguidores consideraron que podría tratarse de una indirecta relacionada con los recientes acontecimientos, mientras que otros señalaron que podría ser simplemente una reflexión personal sin relación con la polémica.