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¡SE CANSÓ DE LOS RUMORES! Monique Pardo rompe su silencio y aclara si realmente no tenía para comer

Monique Pardo negó haber pedido ayuda económica a Susy Díaz, rechazó los rumores sobre una crisis financiera y sorprendió al revelar que está casada desde hace 5 años.

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    Monique Pardo rechazó declaraciones de Susy Díaz. | Composición Wapa
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    La polémica entre Monique Pardo y Susy Díaz sumó un nuevo capítulo luego de que la exvedette decidiera responder públicamente a las declaraciones de la popular rubia, quien había asegurado que recibió una llamada de su colega para pedirle ayuda económica. Lejos de quedarse callada, Monique rechazó tajantemente esa versión y expresó su incomodidad por la difusión de dichos comentarios.

    La artista aseguró que la información compartida por Susy no refleja su realidad actual y cuestionó que se haya expuesto públicamente un tema que, según ella, nunca ocurrió.

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    Monique Pardo desmiente haber pedido ayuda económica a Susy Díaz

    En conversación con Diario Correo, Monique dejó claro que jamás recurrió a Susy Díaz para solicitar apoyo financiero. Incluso recordó que tampoco lo hizo cuando la excongresista ocupó un cargo político.

    “Realmente que Susy haga eso por salir en el periódico, realmente hablar mal de la persona que le debe todo, ella me debe todo a mí”, afirmó visiblemente molesta.

    La exvedette insistió en que nunca ha necesitado pedir ayuda a su colega y rechazó las versiones que la presentan atravesando dificultades económicas. “Yo nunca le he pedido ayuda para nada, ni cuando era congresista”, sostuvo.

    Revela que lleva 5 años casada y niega crisis financiera

    Además de responder a las declaraciones de Susy Díaz, Monique sorprendió al revelar un aspecto desconocido de su vida personal. La artista contó que mantiene una relación matrimonial desde hace 5 años, información que había mantenido alejada de la exposición mediática. “Yo estoy casada hace 5 años con una persona que me adora”, confesó.

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    Respecto a los rumores sobre una supuesta crisis económica, aseguró que continúa llevando una vida cómoda y que las especulaciones no tienen sustento. Según explicó, disfruta de ciertas comodidades y no enfrenta problemas financieros, como se ha comentado en los últimos días. “Yo como fino, tengo buenos gustos”, expresó.

    Con estas declaraciones, Monique Pardo buscó poner fin a los rumores y dejar clara su posición frente a las afirmaciones de Susy Díaz, al marcar distancia de cualquier versión que sugiera que afronta dificultades económicas o personales.

    SOBRE EL AUTOR:
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    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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