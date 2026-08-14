La creadora de contenido paranormal Jiang Xiaorou falleció a los 24 años tras permanecer varias semanas hospitalizada por un grave accidente de tránsito.

Una creadora de contenido enfocada en fenómenos paranormales y desafíos vinculados con creencias populares perdió la vida a los 24 años después de permanecer varias semanas hospitalizada por un grave accidente de tránsito. Tras conocerse su muerte, uno de sus antiguos videos volvió a circular en redes sociales y generó todo tipo de comentarios. ¿Qué ocurrió y por qué su pasado volvió a estar en el centro de la polémica? Te contamos los detalles.

¿Qué ocurrió con la influencer de contenido paranormal?

La joven china Jiang Xiaorou falleció luego de permanecer internada durante varias semanas a consecuencia de un accidente vehicular ocurrido el 15 de julio. Según los reportes disponibles, viajaba como pasajera en un vehículo de transporte privado que se trasladaba desde Guangxi hacia Guangzhou cuando se produjo el choque durante las primeras horas de la jornada.

El impacto le provocó múltiples lesiones de gravedad. Entre los diagnósticos atribuidos al centro médico donde fue atendida figuran un traumatismo severo, shock hemorrágico, problemas de coagulación, afectaciones en distintos órganos y una lesión cerebral grave.

Tras ser trasladada al Sun Yat-Sen Memorial Hospital, la influencer permaneció en la unidad de cuidados intensivos. Los reportes señalan que entró en coma y requirió asistencia de un ventilador mientras los médicos intentaban estabilizarla.

La situación también representó una importante carga económica para su familia. Ante el aumento de los gastos derivados de la atención médica, su madre llegó a solicitar apoyo económico. Pese a los esfuerzos del personal médico por mantenerla con vida, un funcionario de su localidad de origen confirmó su fallecimiento el 10 de agosto, casi un mes después del accidente.

Las circunstancias del choque continúan bajo investigación y, hasta el momento, no existe información oficial que vincule el accidente con los contenidos que la creadora había publicado anteriormente.

¿Quién era Jiang Xiaorou y por qué generó polémica?

La influencer era conocida en internet como Jiang Xiaorou y había conseguido una considerable comunidad en Douyin, la plataforma china de videos cortos, donde acumulaba aproximadamente 1,3 millones de seguidores.

Su contenido estaba relacionado principalmente con recorridos por construcciones abandonadas, exploraciones de supuestos lugares paranormales y desafíos vinculados con supersticiones y creencias populares.

Uno de los episodios que más repercusión tuvo ocurrió en agosto de 2025, cuando publicó un video en el que destruía una estatua de Guanyin, figura del budismo asociada con la Diosa de la Misericordia.

El reto fue planteado como una especie de experimento para poner a prueba las creencias supersticiosas y comprobar si las advertencias relacionadas con faltar al respeto a la figura religiosa tenían alguna consecuencia.

La publicación generó críticas entre algunos usuarios, quienes consideraron el acto irrespetuoso debido al significado religioso de Guanyin. Después de la muerte de la influencer, las imágenes volvieron a difundirse ampliamente en redes sociales.

Usuarios relacionan su muerte con el polémico video

El fallecimiento de Jiang Xiaorou provocó que algunos internautas retomaran el antiguo video y establecieran una supuesta relación entre la destrucción de la estatua y el accidente que terminó con su vida.

En redes sociales aparecieron comentarios que calificaron lo ocurrido como una consecuencia de sus actos o incluso como un supuesto “karma”. Sin embargo, no existe evidencia que demuestre que ambos acontecimientos estén relacionados.

La investigación sobre el accidente permanece abierta y no se ha establecido oficialmente que el contenido publicado por Jiang haya tenido alguna influencia en lo ocurrido.