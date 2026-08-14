¡VUELVE AL PASADO! Paolo Guerrero deja de seguir a Ana Paula y retoma ‘contacto’ con Alondra en Instagram

Paolo Guerrero sorprendió con inesperados movimientos en Instagram: dejó de seguir a Ana Paula Consorte y compartió una publicación de su expareja Alondra García Miró.

Paolo Guerrero volvió a convertirse en protagonista de comentarios en redes sociales luego de protagonizar inesperados movimientos en Instagram. El futbolista fue vinculado nuevamente con Alondra García Miró después de que se descubriera que compartió una publicación de su expareja y, posteriormente, retiró dicha acción. Pero eso no fue todo, pues también dejó de seguir a Ana Paula Consorte. ¿Qué ocurrió realmente? Te contamos todos los detalles.

¿Qué pasó entre Paolo Guerrero, Alondra García Miró y Ana Paula Consorte?

La actividad de Paolo Guerrero en Instagram generó sorpresa entre los usuarios debido a varios cambios registrados en las cuentas del futbolista, Alondra García Miró y Ana Paula Consorte.

Paolo Guerrero sorprende con acción en redes sociales

El delantero de Alianza Lima compartió temporalmente desde su perfil una publicación que originalmente había sido difundida por Alondra García Miró. Se trataba de un carrusel de fotografías de la modelo acompañado de frases correspondientes a una tendencia que circula en redes sociales.

Sin embargo, el contenido posteriormente desapareció del perfil de Guerrero. El futbolista habría retirado el reposteo luego de que distintos usuarios notaran su interacción y comenzaran a difundir capturas como evidencia de lo ocurrido.

Pese a que la publicación ya no se encontraba disponible, las imágenes permitieron confirmar que durante un periodo de tiempo el futbolista había compartido contenido publicado por su expareja.

Otro detalle que llamó poderosamente la atención fue el estado de los seguimientos en Instagram. Al momento en que comenzó a difundirse la situación, Paolo Guerrero figuraba siguiendo a Alondra García Miró, mientras que la modelo no aparecía entre las cuentas que seguía al futbolista.

En paralelo, se observó que Guerrero había dejado de seguir a Ana Paula Consorte, madre de sus hijos. No existe información pública que permita establecer exactamente cuándo se produjo este cambio en la plataforma.

La situación despertó aún más comentarios debido a que el seguimiento a Alondra permanecía visible mientras el de Ana Paula ya no aparecía entre las cuentas seguidas por el delantero.

El inesperado movimiento del futbolista en redes sociales

La combinación de acciones llamó la atención de los seguidores de ambas figuras, especialmente porque ocurrió varios años después de que Paolo Guerrero y Alondra García Miró terminaran definitivamente su relación.