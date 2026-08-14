¡LA RECUERDA! Paolo Guerrero NO OLVIDA y comparte FOTOS de Alondra García Miró en sus redes: "Aunque me sea imposible"

¡Paren todo! Han pasado cuatro años de la ruptura definitiva de Paolo Guerrero y Alondra García Miró, pero este viernes 14 de agosto, el futbolista dejó en shock con una prueba que dejaría ver que la influencer aún sigue bajo su radar, pese a que cada uno rehizo su vida con diferentes parejas. El engreído de 'Doña Peta' compartió en su cuenta de Instagram las últimas fotos que publicó su expareja, dejando boquiabiertos a más de uno. ¿Se le fue el dedo?

Paolo Guerrero vuelve a recordar a Alondra García Miró y comparte sus fotos

El creador de contenido ‘Ric La Torre’ compartió en su grupo de Instagram el último movimiento que Paolo Guerrero hizo en sus redes sociales. El jugador de Alianza Lima compartió un carrusel publicado por Alondra García Miró con fotos de ella y mensajes que corresponden a un trend.

Paolo Guerrero compartió publicación de Alondra García Miró.

"Kinda chic tener mi vida en constante movimiento, kinda chic encontrar equilibrio aunque me sea imposible estar quieta", "Kinda chic cambiar de planes, reorganizar y resolver aunque la agenda no colabore, kinda chic pasar de supervisar la obra de mi depa a arreglarme para un evento, kinda chic que deshacer la maleta a veces no tenga mucho sentido, kinda chic es reinventarse las veces que sea necesario, kinda chic cambiar de zona horaria, pero no de horario laboral, kinda chic no tener todo resuelto y aún así amar la vida que estoy creando", se lee en el post de 'Alito' con fotos de ella.