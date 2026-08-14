Día del Niño en el Castillo de Chancay: niños ingresarán gratis este sábado 15 y domingo 16 de agosto

Este sábado 15 y domingo 16 de agosto, los niños de tres a 12 años podrán ingresar gratis al Castillo de Chancay para disfrutar de un fin de semana lleno de diversión, juegos y experiencias para toda la familia.

El Castillo de Chancay se prepara para celebrar el Día del Niño con una programación especial pensada para que grandes y pequeños vivan una jornada diferente en uno de los destinos turísticos más emblemáticos de la costa peruana.

Durante este fin de semana, los niños de tres hasta 12 años ingresarán gratis y podrán disfrutar de diversas actividades preparadas especialmente para ellos que convertirán la visita en una experiencia llena de alegría y entretenimiento.

A estas actividades se suma una de las novedades del Castillo: el nuevo Bosque de Espejos, una experiencia que invita a los visitantes a adentrarse en un espacio sorprendente, lleno de reflejos y escenarios ideales para descubrir, explorar y tomarse fotografías en familia.

Día del Niño: una aventura para toda la familia

La celebración del Día del Niño también será una oportunidad para recorrer los principales atractivos del Castillo de Chancay y disfrutar de sus tres tours temáticos: Exploradores del Mundo, Viajeros del Tiempo y Guardianes del Rey, cada uno diseñado para transportar a los visitantes a diferentes historias, épocas y lugares.

Tendremos actividades como caritas pintadas y el show infantil que se realizará por la tarde.

Además, las familias podrán disfrutar de los diversos espacios, atracciones, restaurantes y experiencias que ofrece el complejo turístico, haciendo de esta visita una alternativa ideal para pasar un fin de semana en familia.

La invitación está hecha para que las familias aprovechen este sábado 15 y domingo 16 de agosto y vivan una jornada especial.

Castillo de Chancay entre los seis atractivos turísticos más visitados del Perú, según Mincetur

El Castillo de Chancay se ubicó entre los seis principales atractivos turísticos del Perú con mayor afluencia de visitantes durante el primer cuatrimestre de 2026, de acuerdo con el más reciente Reporte Mensual de Turismo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

Según el ranking, el castillo, ubicado en la provincia de Huaral, recibió 195.647 visitantes entre enero y abril de este año, cifra que representa un incremento de 28,2% respecto al mismo periodo de 2025, cuando registró 152.586 visitas.

Asimismo, el reporte indica que el número de visitantes supera en 179,2% el registrado en el mismo periodo de 2019.