¡SIR WINSTON QUEDÓ ATRÁS! Sheyla Rojas inicia nueva etapa con Joaquín Ramírez y deja clara su postura: “A rey muerto, rey puesto”

Sheyla Rojas reveló cómo inició su acercamiento con Joaquín Ramírez y contó por qué decidió terminar su relación de cinco años con Sir Winston.

Sheyla Rojas rompe su silencio, habla de su nuevo interés amoros y de Sir Winston.

Sheyla Rojas rompe su silencio, habla de su nuevo interés amoros y de Sir Winston.

Sheyla Rojas volvió a hablar abiertamente de su vida sentimental. La modelo fue invitada al podcast de Magaly Medina, donde contó cómo empezó su acercamiento con Joaquín Ramírez y reveló qué la llevó a terminar definitivamente su relación de cinco años con ‘Sir Winston’.

Durante la conversación, la popular ‘Shey Shey’ reconoció que actualmente está conociendo al excongresista y no tuvo problemas en bromear sobre lo rápido que decidió darse una nueva oportunidad en el amor.

“A rey muerto, rey puesto obvio”, respondió Sheyla ante un comentario de Magaly sobre su nueva etapa sentimental.

Sheyla Rojas cuenta cómo comenzó su relación con Joaquín Ramírez

La ex chica reality aseguró que existe una buena conexión con Joaquín Ramírez, aunque dejó claro que todavía se encuentran en una etapa inicial.

“Siento que nos llevamos muy bien con Joaquín, obviamente recién nos estamos conociendo. A rey muerto, rey puesto. Me dijo que quería conocerme, que nos demos la oportunidad”, afirmó Sheyla.

Además, destacó la personalidad decidida de su nuevo galán y aseguró estar disfrutando del momento que atraviesa.

“Así hombres no hay tantos, estamos muy bien. La verdad estoy súper contenta”, manifestó.

¿Por qué Sheyla Rojas terminó con Sir Winston?

Durante la entrevista, Sheyla también explicó qué ocurrió con ‘Sir Winston’ después de cinco años juntos. Según contó, comenzó a sentir que la relación había dejado de avanzar y que ambos tenían expectativas diferentes sobre su futuro.

“Íbamos cinco años de relación y en vez de avanzar estábamos retrocediendo. Llegó un punto en el que no me sentía cómodo y el sí se sentía cómodo”, manifestó.

La modelo también reconoció que uno de los puntos determinantes fue comprender que el empresario mexicano no tendría las mismas intenciones que ella respecto al matrimonio. Sheyla había expresado anteriormente su deseo de casarse y consolidar una familia, pero con el paso del tiempo entendió que ese proyecto no avanzaría como esperaba.