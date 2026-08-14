Olor a “huevo podrido” durante un sismo: conoce qué puede significar y cuándo representa un riesgo

¿Tienes gas natural en casa? Conoce qué debes hacer si sospechas de una fuga después de un sismo y las recomendaciones de seguridad de Cálidda.

El olor a huevo podrido funciona como señal de alerta.

El olor a huevo podrido funciona como señal de alerta.

Los sismos pueden provocar daños en conexiones, tuberías y otros componentes de una vivienda. Por ello, quienes cuentan con gas natural deben saber cómo reaccionar ante cualquier señal que pueda indicar una posible fuga después de un movimiento telúrico.

Cálidda, empresa encargada de la distribución de gas natural en Lima y Callao, difundió una serie de recomendaciones para reducir riesgos y actuar correctamente durante una emergencia.

Una de las primeras señales que debe llamar la atención es un olor similar al huevo podrido. También resulta importante comprobar visualmente que las tuberías y conexiones no hayan sufrido daños.

¿Qué hacer ante una posible fuga de gas después de un sismo?

Cálidda recomienda no manipular aparatos eléctricos ni realizar acciones que puedan generar una chispa. Si existe sospecha de una fuga, las personas deben abandonar el lugar y reportar la emergencia desde una zona segura.

“Después de un sismo, la prevención y la reacción adecuada son fundamentales para reducir riesgos. Ante cualquier sospecha de fuga, lo más importante es evitar generar chispas, alejarse de la zona y reportar inmediatamente la emergencia desde un lugar seguro”, puntualizó Martín Mejía del Carpio, director general de Cálidda.

La compañía cuenta con la línea gratuita de emergencias 1808, disponible durante las 24 horas, todos los días del año.

A diferencia del GLP, el gas natural es más liviano que el aire y tiende a dispersarse con mayor rapidez. Sin embargo, esto no elimina la necesidad de tomar precauciones si las instalaciones resultaron afectadas durante un terremoto o temblor.

Paso a paso: cómo actuar si tienes gas natural en casa

Después de un movimiento sísmico, Cálidda recomienda seguir estas medidas de seguridad:

Revisa visualmente el estado de tuberías, conexiones y artefactos.

Presta atención a cualquier olor similar al huevo podrido, señal de presencia de gas natural debido al odorizante incorporado.

No enciendas ni apagues luces ni electrodomésticos, y evita usar celulares dentro del área sospechosa.

Si puedes hacerlo sin riesgo, ventila el ambiente abriendo puertas y ventanas.

Cierra las válvulas de corte de los artefactos solo si es seguro.

Evacúa la zona afectada y mantén a las personas alejadas del área.

Si alguna de estas acciones representa un peligro, lo recomendable es no intentar solucionar el problema por cuenta propia y comunicarse con el servicio de emergencias desde un lugar seguro.

¿Cómo prevenir problemas con las instalaciones de gas natural?

La prevención también resulta fundamental antes de que ocurra un sismo. Las instalaciones deben mantenerse en buen estado, las tuberías deben estar protegidas contra golpes y las rejillas de ventilación tienen que permanecer libres de objetos que puedan bloquearlas.

Cualquier modificación o reparación debe quedar en manos de técnicos autorizados. Para realizar las coordinaciones correspondientes, los usuarios pueden comunicarse al 6149000, opción 5 y posteriormente opción 1.

Ante una posible emergencia relacionada con el gas natural, la línea gratuita 1808 permanece disponible permanentemente.