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ADIÓS A UNA QUERIDA ACTRIZ | Fallece integrante de La Usurpadora y se conocen detalles sobre sus últimos días

La reconocida actriz murió en Caracas el 12 de agosto, dejando un impacto en la televisión, notablemente en 'La Usurpadora'.

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    ADIÓS A UNA QUERIDA ACTRIZ | Fallece integrante de La Usurpadora y se conocen detalles sobre sus últimos días

    La admirada actriz hispano-venezolana murió a los 84 años el pasado 12 de agosto en Caracas. La noticia fue verificada por el periodista Simón Villamizar, provocando tristeza entre sus seguidores, quienes recuerdan sus destacados papeles en telenovelas, especialmente en 'La Usurpadora'.

    Fallece Actriz de 'La Usurpadora': luchó con problemas de salud

    Consuelo Rodríguez Álvarez, conocida en el ámbito artístico como Chelo Rodríguez, falleció cerca de las 11.00 p. m. el 12 de agosto a los 84 años, según lo informó El Diario.

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    La causa exacta de su muerte aún no ha sido revelada públicamente por su familia. No obstante, reportes sugieren que Rodríguez enfrentaba problemas de salud en los últimos meses, pero no hay un comunicado oficial que detalle las razones de su fallecimiento.

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    Fallece Actriz de 'La Usurpadora': Luchó con Problemas de Salud.

    En marzo, la actriz venezolana había revelado que padecía cáncer y se encontraba bajo tratamiento médico. También se informó que Rodríguez podría tener un diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica; sin embargo, los detalles sobre su estado de salud se mantuvieron privados.

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    Chelo Rodríguez: origen, trayectoria y éxito en las telenovelas

    La actriz tuvo una destacada carrera en la televisión venezolana, sobre todo en una época en la que las telenovelas gozaban de gran popularidad. A lo largo de su carrera, participó en diversas producciones nacionales e internacionales, logrando reconocimiento a nivel mundial.

    Entre sus interpretaciones más memorables se incluyen novelas como 'Rafaela', 'La Zulianita', 'La Loba' y 'La Usurpadora'. Con sus actuaciones, Rodríguez se convirtió en uno de los rostros emblemáticos de la televisión venezolana por varias décadas.

    SOBRE EL AUTOR:
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    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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