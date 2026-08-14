Alondra García Miró REACCIONA tras 'CONTACTO' de Paolo Guerrero y revela CÓMO SE SIENTE: "Lo único que va a..."

Alondra García Miró habló sobre su estado de ánimo luego del inesperado gesto de Paolo Guerrero en Instagram y reveló cómo se encuentra actualmente.

Alondra García Miró volvió a llamar la atención de sus seguidores luego de compartir una inesperada actualización sobre su estado en redes sociales. La modelo contó que atraviesa días en los que siente su energía particularmente baja y que incluso le está costando cumplir con algunas de sus actividades habituales.

Sus declaraciones se producen poco después del movimiento que protagonizó Paolo Guerrero en Instagram, por lo que rápidamente surgieron comentarios sobre si sus palabras tendrían alguna relación con lo ocurrido. ¿Qué dijo exactamente la influencer y cómo se encuentra actualmente?

¿Qué dijo Alondra García Miró sobre cómo se siente?

A través de sus historias de Instagram, Alondra García Miró decidió contarle a sus seguidores que no se encontraba atravesando sus días con la misma energía de siempre. La influencer explicó que durante las últimas jornadas ha experimentado una sensación de cansancio que incluso le generó pocas ganas de realizar sus actividades.

"Buenas, buenas...Buenas tardes por aquí, buenos días por allá. Bueno, no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo he estado con energía demasiado bajita. Demasiado bajita. No sé si será el eclipse o algún tránsito, ya no tengo idea, pero lo que sí he sentido es la energía super abajo", confesó la modelo en sus historias de Instagram.

La también empresaria reconoció que esa falta de energía estaba interfiriendo con su rutina diaria, aunque decidió buscar una alternativa para recuperar el ánimo y continuar con sus actividades.

"Hoy decía: "¡Ay, qué flojera tengo! No me quiero parar, no quiero hacer nada". Tenía reuniones, calls... y ahorita que tenía un huequito dije: "Me voy a ir al gimnasio", porque el gimnasio y el deporte es lo único que va a revertir la poca energía que tengo, porque estoy segura que me va a activar y va como que a reordenarme y reorganizarme. Entonces... nada, estoy... camino al gimnasio. El día está precioso. Hace bastante calor, pero rico como para salir a caminar. Y bueno, ahí...", sostuvo.

¿Por qué relacionan sus declaraciones con Paolo Guerrero?

Las palabras de Alondra García Miró fueron compartidas en redes sociales poco después de que Paolo Guerrero protagonizara un curioso episodio en Instagram que rápidamente generó comentarios entre los usuarios.

El futbolista compartió en su cuenta una publicación que originalmente había sido difundida por la modelo. El carrusel contenía varias fotografías de Alondra junto a un extenso mensaje sobre su vida, sus cambios y su rutina.

Sin embargo, la interacción de Guerrero no permaneció durante mucho tiempo en su perfil. Al percatarse de lo ocurrido, el delantero eliminó la reacción, aunque el movimiento ya había sido advertido por algunos usuarios que recibieron la correspondiente notificación.

Pese a la coincidencia temporal entre ambos hechos, Alondra García Miró no mencionó a Paolo Guerrero ni hizo referencia directa al episodio ocurrido en Instagram durante sus historias.

La modelo únicamente habló sobre su estado de ánimo, su falta de energía y la decisión de acudir al gimnasio para intentar sentirse mejor. Por ello, cualquier interpretación que vincule sus declaraciones con el gesto del futbolista corresponde, por ahora, a especulaciones de los usuarios y no a una confirmación de la influencer.