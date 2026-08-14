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¿Qué fue de Evangelina Chamorro? La sobreviviente del huaico de 2017 y su vida nueve años después

Evangelina Chamorro protagonizó una escena inolvidable durante los deslaves de 2017, y este jueves, muchos se preguntan qué fue de ella tras sobrevivir a este evento catastrófico.

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    ¿Qué fue de Evangelina Chamorro? La sobreviviente del huaico de 2017 y su vida nueve años después
    ¿Qué fue de Evangelina Chamorro? La sobreviviente del huaico de 2017 y su vida nueve años después | Composición Wapa
    ¿Qué fue de Evangelina Chamorro? La sobreviviente del huaico de 2017 y su vida nueve años después

    Nueve años han transcurrido desde aquel trágico evento, y su historia sigue recordándonos los peligros que los deslizamientos pueden traer cuando las quebradas se activan arrastrando todo a su paso. Este jueves, nuevas emergencias vuelven a alertar a la población, y rememorar lo sucedido nos ayuda a comprender el riesgo y la importancia de estar preparados.

    ¿Qué Suceso Marcó a Punta Hermosa el 15 de marzo de 2017?

    Evangelina Chamorro y su esposo fueron sorprendidos por la violencia del deslave que descendió en Punta Hermosa, dejando a Evangelina atrapada entre lodo, madera y escombros.

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    Desesperada, Evangelina pensaba en sus dos hijas mientras luchaba por liberarse. Con las pocas energías restantes, logró apartar los obstáculos y salir del lodo.

    Las cámaras captaron este momento dramático, convirtiéndolo rápidamente en una de las imágenes más emblemáticas de los deslizamientos que afectaron Lima ese verano.

    Evangelina Chamorro emergiendo de entre los escombros se convirtió en símbolo de resiliencia en 2017. Hoy, este recuerdo persiste como advertencia. Foto: Composición EP.
    Evangelina Chamorro emergiendo de entre los escombros se convirtió en símbolo de resiliencia en 2017. Hoy, este recuerdo persiste como advertencia. Foto: Composición EP.

    Una Advertencia para la Ciudad de Lima

    Evangelina Chamorro y su familia comenzaron de nuevo después de sobrevivir al desastre. Perdieron su hogar en 2017, pero un año más tarde recibieron un terreno en Picapiedra, Pachacámac, donde comenzaron una nueva vida. Tecno Fast también contribuyó donando una casa modular para que pudieran reconstruir su futuro junto a sus hijas.

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    No obstante, su historia representa más que una lucha por la vida. Nueve años después, Evangelina es recordada por emerger del barro cuando todo parecía perdido, simbolizando una tragedia que Lima no debe olvidar. Los deslizamientos que vuelven a amenazar las áreas vulnerables subrayan la necesidad de medidas preventivas.

    Por ello, la experiencia de Evangelina Chamorro no debería ser solo la memoria de un impactante episodio que conmovió a todo el Perú, sino también una advertencia para prevenir futuras tragedias que podrían dejar familias sin hogar y vidas en riesgo.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Qué fue de Evangelina Chamorro? La sobreviviente del huaico de 2017 y su vida nueve años después
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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