Día Internacional del Animal sin Hogar: jornada de adopción busca dar una segunda oportunidad a perros rescatados

El sábado 15 de agosto se realizará una nueva edición de 'Huéspedes de Corazón', campaña de adopción para conseguirle su for ever home.

Cada día, miles de perros esperan una oportunidad para encontrar un hogar. Mientras algunos logran ser rescatados, millones continúan viviendo en las calles, expuestos al hambre, enfermedades, accidentes y distintas formas de maltrato. Muchos nunca llegan a conocer el cuidado y el amor de una familia.

En el Perú se estima que alrededor de 6 millones de perros viven en situación de abandono, mientras que entre 2 y 4 millones se encuentran en Lima Metropolitana. Según estimaciones del Círculo Peruano de Estudios de Población (CPEP) y especialistas en salud pública veterinaria, esta realidad no solo afecta la calidad de vida de los animales, sino que también representa un reto para la salud de la población y evidencia la necesidad de impulsar la adopción responsable, la esterilización y una mayor participación para enfrentar esta problemática.

En ese contexto, y en el marco del Día Internacional del Animal sin Hogar, que se conmemora cada 17 de agosto, el sábado 15 de agosto se realizará una nueva edición de 'Huéspedes de Corazón', una jornada de adopción organizada por Aranwa Hotels Resorts & Spas en alianza con Voz Animal, con el propósito de ayudar a que más perros rescatados encuentren una familia y promover la adopción responsable.

La actividad se llevará a cabo de 12 p. m. a 5 p. m. en Refugio Gastronómico (Av. Javier Prado Este 4492, Santiago de Surco), donde los asistentes podrán conocer a perros que han sido rescatados, rehabilitados y preparados para integrarse a un hogar responsable.

Perrito en adopción.

Desde hace más de una década, Voz Animal trabaja en el rescate de perros que fueron abandonados o víctimas de maltrato. Muchos llegan con problemas de salud, desnutrición o temor como consecuencia de la vida en las calles. Gracias al trabajo de sus voluntarios, reciben atención veterinaria, alimentación y los cuidados necesarios para recuperarse física y emocionalmente antes de iniciar la búsqueda de una familia que les brinde una nueva oportunidad.

"Cada perro que rescatamos merece la oportunidad de conocer el cariño de una familia. Gracias al apoyo de personas y empresas comprometidas, como Aranwa, hemos logrado que más de 4,200 perros encuentren un hogar. Además, su donación mensual nos permite rescatar aproximadamente a dos perros por mes y alimentar a alrededor de diez por día que permanecen en nuestro albergue. Detrás de cada cifra hay una vida que vuelve a tener esperanza y una historia que puede cambiar para siempre.", señaló Anaís Anaya, directora de Voz Animal.

Adoptar no solo significa darle un hogar a un perro. También es romper el ciclo del abandono y ofrecerle una segunda oportunidad a un animal que en muchos casos solo ha conocido el rechazo o la vida en las calles.