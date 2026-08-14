La nueva temporada de “Nadie nos va a extrañar” y otros grandes estrenos de la semana en la pantalla de streaming

Conoce los nuevos estrenos que podrás ver desde la popular plataforma DirecTV GO , desde la segunda temporada de 'Nadie nos va a extrañar' y el lanzamiento de 'Camp Rock 3'.

Se estrenó la segunda temporada de la serie ‘Nadie nos va a extrañar’, que se posicionó como uno de los contenidos más vistos en el segmento del streaming, y los nuevos capítulos estarán disponibles para los usuarios del servicio de televisión satelital de DIRECTV y de la plataforma de streaming y TV en vivo DGO con acceso a Prime Video.

Ambientada en los años 90, 'Nadie nos va a extrañar' cuenta la historia de un grupo de cinco adolescentes que, en sus palabras, “trafica con el conocimiento”, cobrando una tarifa por hacerle la tarea escolar al resto y creando un clandestino negocio de jugosas ganancias.

La popularidad, los dramas de amor y los problemas de salud mental se combinan con un soundtrack que apela a la nostalgia y que está encabezado por Julieta Venegas, quien compuso el tema original de la serie.

Más contenidos para disfrutar en streaming

La selección de contenidos de la semana se complementa con el estreno de 'Camp Rock 3' protagonizado por los Jonas Brothers; el íntimo documental de la estrella del rock Travis Baker y más.

DGO ofrece diversas opciones de suscripción dentro de las cuales incluye el acceso a los contenidos de entretenimiento de reconocidas plataformas de streaming.

Entre ellas, el plan streaming permite a los usuarios disfrutar de canales de TV en vivo; transmisiones y coberturas exclusivas de eventos deportivos con la señal DSPORTS, y películas, series, documentales y lo mejor del catálogo de las aplicaciones de DGO, Prime Video y Disney+.

Los títulos imperdibles:

• Nadie nos va a extrañar

En el último año de la preparatoria, Alex, Marifer, Tenoch y Daniela deben enfrentar la competencia a su clandestino negocio mientras lidian con la ausencia de Memo.

Disponible para clientes de DIRECTV y DGO con acceso a Prime Video.

La primera temporada tuvo gran éxito.

• Camp Rock 3

Como en la vida real, los Jonas Brothers son una banda llamada 'Conect 3' que volverá al famoso campamento musical en busca de una agrupación que haga la antesala a su show en su próxima gira. Los campistas entrarán en competencia para ser el telonero del trío. Además, Demi Lovato vuelve a encarnar a Mitchie Torres, después de 16 años.

Estreno viernes 14 I Disponible para clientes de DGO con acceso a Disney+.

• Travis Baker, más fuerte que el miedo

Un documental que muestra un retrato íntimo y sincero de la estrella del rock. Luego de sobrevivir a un accidente aéreo, Travis busca reivindicar su vida. El documental estrenado en el famoso festival de Tribeca, sigue al músico durante 10 años y muestra de forma cruda su vida: desde ser un recolector de basura hasta llegar a la fama mundial como baterista de Blink-182. Esta es la historia del hombre detrás de los tatuajes que atraviesa un profundo dolor.

Estreno jueves 13 I Disponible para clientes de DGO con acceso a Disney+.

Hokum – la maldición de la bruja

Un escritor viaja a Irlanda para esparcir las cenizas de sus padres. Durante su estadía en un viejo hotel tendrá una terrorífica experiencia en manos de una bruja que tiene el lugar poseído. Protagonizada por Adam Scott, de la famosa serie 'Severance'.

Estreno sábado 15. Disponible para clientes de DIRECTV y DGO con acceso a Prime Video.

• Bugonia

El film nominado al Oscar a mejor película y dirigido por Yorgos Lanthimos, combina comedia y ciencia ficción en torno a la historia de dos jóvenes obsesionados con las conspiraciones (Jessie Plemons, Aidan Delbis) que secuestran a una exitosa mujer de negocios (Emma Stone) a quien identifican como una alienígena camuflada.

Estreno sábado 15 I Disponible para clientes de DGO con acceso a HBO MAX.

• Linternas

La nueva serie de superhéroes de DC Comics que sigue a Hal Jordan y John Stewart, dos miembros de los Linternas Verdes que investigan un asesinato en Nebraska que destapará una conspiración en la Tierra con oscuras conexiones cósmicas.

Estreno domingo 16 I Disponible en DGO para clientes con acceso a HBO MAX.

Cómo acceder a DGO

DGO es la plataforma perfecta para cinéfilos, fanáticos del deporte y amantes de las series. Con un catálogo extenso y fácil acceso, garantiza una experiencia única de entretenimiento en cualquier momento y lugar.

Los interesados en suscribirse a DGO deberán acceder a la web oficial https://www.directvgo.com/ donde encontrarán las distintas opciones de planes, desde el básico hasta el full, con detalles de costos y servicios.