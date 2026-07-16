Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - BUENAS NOTICIAS | Declaran DÍA NO LABORABLE este miércoles 15 de julio: revisa quiénes podrán descansar, según El Peruano

Premios Emmy 2026: los grandes nominados y dónde verlos en streaming

Los títulos aspirantes a los Premios Emmy 2026 están disponibles ahora en la plataforma de streaming y TV en vivo DGO.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Premios Emmy 2026: los grandes nominados y dónde verlos en streaming
    Conoce dónde ve las nominadas al Emmy 2026.
    Premios Emmy 2026: los grandes nominados y dónde verlos en streaming

    La Academia de la Televisión de Estados Unidos anunció la lista completa de las nominaciones a los Premios Emmy 2026, que distinguen lo más destacado del último año, y muchos de los títulos seleccionados se pueden disfrutar en DGO, la plataforma de streaming y TV en vivo.

    Las nominaciones a la 78.ª edición de los premios Emmy se dieron a conocer en una transmisión en vivo a cargo de las estrellas Liza Colón-Zayas ('The Bear') y Jeff Hiller ('Widow’s Bay'). La gala de premiación se llevará a cabo el próximo 14 de septiembre en el Peacock Theatre.

    La compilación de contenidos reúne los títulos nominados que están disponibles con el Plan Streaming que ofrece DGO y permite a los usuarios disfrutar de canales de TV en vivo, transmisiones y coberturas exclusivas de eventos deportivos con la señal DSPORTS, que transmite todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA, además de películas, series, documentales y lo mejor del catálogo de las aplicaciones de DGO, Prime Video y Disney+.

    wapa.pe

    LEE MÁS: "Separada pero nunca sola" lanza tráiler oficial con Emilia Drago como protagonista

    Las nominaciones a los Emmy:

    All Her Fault

    La serie se abre al misterio cuando una madre va a buscar a su hijo a la casa de un compañero, pero descubre que la familia que vive allí no existe y que el niño ha sido secuestrado. Quedó nominada en las categorías 'Mejor miniserie o antología televisiva', 'Mejor actriz principal en una miniserie o película' (Sarah Snook) y 'Mejor actriz de reparto en una miniserie o película' (Dakota Fanning).

    Disponible en Prime Video.

    Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette

    El biopic sobre la relación de la mítica pareja, que acaparó los titulares de la prensa estadounidense en los años 90 y perdió la vida en un trágico accidente, compite en las categorías 'Mejor miniserie o antología televisiva', 'Mejor actriz principal en una miniserie o película' (Sara Pidgeon) y 'Mejor actriz de reparto en una miniserie o película' (Constance Zimmer).

    Disponible en Disney+.

    The Bear

    Carmy Berzatto, un chef de alta cocina, vuelve a su natal Chicago para sacar adelante el casi quebrado negocio familiar, tras la trágica muerte de su hermano mayor. 'The Bear' compite por 'Mejor serie de comedia' y 'Mejor actriz principal en una serie de comedia' (Ayo Edebiri).

    Disponible en Disney+.

    Saturday Night Live

    El mítico late show, una combinación de sketches, comedia, variedades, actores, músicos e invitados especiales, y que está en la TV estadounidense desde 1975, aspira a la estatuilla por 'Mejor programa talk show' y 'Mejor actor invitado en una serie de comedia' (Connor Storrie).

    Disponible en el catálogo on demand de DGO.

    The Eras Tour: The Final Show

    La película documental del último concierto de la histórica gira de Taylor Swift, la artista nominada a 14 Grammys, está nominada en la categoría 'Mejor especial de variedades'.

    Disponible en Disney+.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Shakira lidera la banda sonora de la Copa Mundial FIFA 2026: ¿Qué otras figuras serán parte del torneo?

    The Testaments

    Se trata de la secuela de la exitosa serie 'El cuento de la criada' y aspira al premio a 'Mejor actriz principal en una serie dramática' por la actuación de Chase Infiniti, conocida por su papel en la galardonada 'Una batalla tras otra'.

    Disponible en Disney+.

    Cómo acceder a DGO, la plataforma que tiene todo el Mundial

    DGO es una plataforma para cinéfilos, fanáticos del deporte y amantes de las series. Con un catálogo extenso y fácil acceso, ofrece una experiencia de entretenimiento en cualquier momento y lugar. Este año, además, a través de la señal DSPORTS ofrece todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA.

    Los interesados en suscribirse a DGO deberán acceder a la web oficial https://www.directvgo.com/, donde encontrarán las distintas opciones de planes, desde el básico hasta el full, con detalles de costos y servicios.

    Una vez elegida la opción y cerrada la contratación, el usuario podrá descargar la app en su Smart TV, smartphone o tablet, o acceder vía web para empezar a disfrutar de la grilla, que incluye las mejores series, películas, documentales, canales en vivo y transmisiones de eventos deportivos y espectáculos.

    SOBRE EL AUTOR:
    Premios Emmy 2026: los grandes nominados y dónde verlos en streaming
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    Shakira lidera la banda sonora de la Copa Mundial FIFA 2026: ¿Qué otras figuras serán parte del torneo?

    "Separada pero nunca sola" lanza tráiler oficial con Emilia Drago como protagonista

    Ofertas

    Cineplanet

    Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    GRAN CIRCO DE UCRANIA

    Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

    PRECIO

    S/ 32.00
    Comprar

    La Bistecca

    Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    CIRCO MISTICO CONDOR

    Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

    PRECIO

    S/ 38.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;