Premios Emmy 2026: los grandes nominados y dónde verlos en streaming

Los títulos aspirantes a los Premios Emmy 2026 están disponibles ahora en la plataforma de streaming y TV en vivo DGO.

La Academia de la Televisión de Estados Unidos anunció la lista completa de las nominaciones a los Premios Emmy 2026, que distinguen lo más destacado del último año, y muchos de los títulos seleccionados se pueden disfrutar en DGO, la plataforma de streaming y TV en vivo.

Las nominaciones a la 78.ª edición de los premios Emmy se dieron a conocer en una transmisión en vivo a cargo de las estrellas Liza Colón-Zayas ('The Bear') y Jeff Hiller ('Widow’s Bay'). La gala de premiación se llevará a cabo el próximo 14 de septiembre en el Peacock Theatre.

La compilación de contenidos reúne los títulos nominados que están disponibles con el Plan Streaming que ofrece DGO y permite a los usuarios disfrutar de canales de TV en vivo, transmisiones y coberturas exclusivas de eventos deportivos con la señal DSPORTS, que transmite todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA, además de películas, series, documentales y lo mejor del catálogo de las aplicaciones de DGO, Prime Video y Disney+.

Las nominaciones a los Emmy:

All Her Fault

La serie se abre al misterio cuando una madre va a buscar a su hijo a la casa de un compañero, pero descubre que la familia que vive allí no existe y que el niño ha sido secuestrado. Quedó nominada en las categorías 'Mejor miniserie o antología televisiva', 'Mejor actriz principal en una miniserie o película' (Sarah Snook) y 'Mejor actriz de reparto en una miniserie o película' (Dakota Fanning).

Disponible en Prime Video.

Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette

El biopic sobre la relación de la mítica pareja, que acaparó los titulares de la prensa estadounidense en los años 90 y perdió la vida en un trágico accidente, compite en las categorías 'Mejor miniserie o antología televisiva', 'Mejor actriz principal en una miniserie o película' (Sara Pidgeon) y 'Mejor actriz de reparto en una miniserie o película' (Constance Zimmer).

Disponible en Disney+.

The Bear

Carmy Berzatto, un chef de alta cocina, vuelve a su natal Chicago para sacar adelante el casi quebrado negocio familiar, tras la trágica muerte de su hermano mayor. 'The Bear' compite por 'Mejor serie de comedia' y 'Mejor actriz principal en una serie de comedia' (Ayo Edebiri).

Disponible en Disney+.

Saturday Night Live

El mítico late show, una combinación de sketches, comedia, variedades, actores, músicos e invitados especiales, y que está en la TV estadounidense desde 1975, aspira a la estatuilla por 'Mejor programa talk show' y 'Mejor actor invitado en una serie de comedia' (Connor Storrie).

Disponible en el catálogo on demand de DGO.

The Eras Tour: The Final Show

La película documental del último concierto de la histórica gira de Taylor Swift, la artista nominada a 14 Grammys, está nominada en la categoría 'Mejor especial de variedades'.

Disponible en Disney+.

The Testaments

Se trata de la secuela de la exitosa serie 'El cuento de la criada' y aspira al premio a 'Mejor actriz principal en una serie dramática' por la actuación de Chase Infiniti, conocida por su papel en la galardonada 'Una batalla tras otra'.

Disponible en Disney+.

Cómo acceder a DGO, la plataforma que tiene todo el Mundial

DGO es una plataforma para cinéfilos, fanáticos del deporte y amantes de las series. Con un catálogo extenso y fácil acceso, ofrece una experiencia de entretenimiento en cualquier momento y lugar. Este año, además, a través de la señal DSPORTS ofrece todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA.

Los interesados en suscribirse a DGO deberán acceder a la web oficial https://www.directvgo.com/, donde encontrarán las distintas opciones de planes, desde el básico hasta el full, con detalles de costos y servicios.