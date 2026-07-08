El tráiler de la película que protagoniza Emilia Drago contiene risas, enredos y paisajes de ensueño, y llega al cine este 3 de setiembre.

Risas, momentos hilarantes, amistad, romance y escenarios de ensueño son parte de 'Separada pero nunca sola', la nueva comedia peruana dirigida por Ani Alva Helfer, que presenta oficialmente su primer tráiler y anuncia su esperado estreno en todos los cines del país este 3 de septiembre.

Con un elenco encabezado por Emilia Drago, Nicolás Galindo, Ximena Palomino, Joaquín de Orbegoso y Armando Machuca, la película apuesta por una historia fresca y divertida que combina el humor de las mejores comedias con una celebración de la amistad femenina y la belleza de la Amazonía peruana.