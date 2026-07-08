"Separada pero nunca sola" lanza tráiler oficial con Emilia Drago como protagonistaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Risas, momentos hilarantes, amistad, romance y escenarios de ensueño son parte de 'Separada pero nunca sola', la nueva comedia peruana dirigida por Ani Alva Helfer, que presenta oficialmente su primer tráiler y anuncia su esperado estreno en todos los cines del país este 3 de septiembre.
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Con un elenco encabezado por Emilia Drago, Nicolás Galindo, Ximena Palomino, Joaquín de Orbegoso y Armando Machuca, la película apuesta por una historia fresca y divertida que combina el humor de las mejores comedias con una celebración de la amistad femenina y la belleza de la Amazonía peruana.
La historia sigue a Isabel, una mujer recién separada que pasa sus días trabajando en un pintoresco hotel enclavado en medio de la exuberante selva. Acompañada por Zaida, su mejor amiga y compinche de mil travesuras, la vida de Isabel da un giro abrupto cuando conoce a un divertido y carismático "doctor".