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"Separada pero nunca sola" lanza tráiler oficial con Emilia Drago como protagonista

El tráiler de la película que protagoniza Emilia Drago contiene risas, enredos y paisajes de ensueño, y llega al cine este 3 de setiembre.

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    "Separada pero nunca sola" lanza tráiler oficial con Emilia Drago como protagonista
    Emilia Drago protagoniza nueva cinta peruana.
    "Separada pero nunca sola" lanza tráiler oficial con Emilia Drago como protagonista

    Risas, momentos hilarantes, amistad, romance y escenarios de ensueño son parte de 'Separada pero nunca sola', la nueva comedia peruana dirigida por Ani Alva Helfer, que presenta oficialmente su primer tráiler y anuncia su esperado estreno en todos los cines del país este 3 de septiembre.

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    Con un elenco encabezado por Emilia Drago, Nicolás Galindo, Ximena Palomino, Joaquín de Orbegoso y Armando Machuca, la película apuesta por una historia fresca y divertida que combina el humor de las mejores comedias con una celebración de la amistad femenina y la belleza de la Amazonía peruana.

    La historia sigue a Isabel, una mujer recién separada que pasa sus días trabajando en un pintoresco hotel enclavado en medio de la exuberante selva. Acompañada por Zaida, su mejor amiga y compinche de mil travesuras, la vida de Isabel da un giro abrupto cuando conoce a un divertido y carismático "doctor".

    SOBRE EL AUTOR:
    "Separada pero nunca sola" lanza tráiler oficial con Emilia Drago como protagonista
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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