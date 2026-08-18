Lluvias en Lima: estos colegios tendrán clases remotas hasta el 24 de agosto en VMT, VES, SJM y Pachacámac

Lluvias en Lima: estos colegios tendrán clases remotas hasta el 24 de agosto en VMT, VES, SJM y PachacámacÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) ha informado que, a raíz de las fuertes lluvias y los aniegos en Lima Sur, algunos colegios volverán a las actividades presenciales el 18 de agosto. Sin embargo, aquellos con daños que requieren trabajos de recuperación seguirán en modalidad remota.
Hasta el 24 de agosto, permanecen en clases virtuales las instituciones donde se llevan a cabo labores de limpieza, desinfección y fumigación. En esta situación están colegios ubicados en Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y Pachacámac.
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Colegios con clases virtuales hasta el 24 de agosto, por distrito
Villa María del Triunfo
- IE Mariscal Eloy Gaspar Ureta
- IE 6032 Almirante Miguel Grau Seminario
- IE 6024
- IE Manuel Casalino Grieve
- IE 7045 San José Obrero
Villa El Salvador
- IE 7092 Juan Pablo II (problemas en vías de acceso y riesgo perimétrico)
San Juan de Miraflores
- IE Semillitas de Amor
- IE 7221 (daños en cerco perimétrico)
Pachacámac
- IE 7239 Santísimo Salvador
- IE 6028 Juan Velasco Alvarado (acceso afectado por inundación)
Razones para mantener clases virtuales en estos colegios
Conforme a lo indicado por la DRELM, esta medida asegura la protección del alumnado, estableciendo condiciones seguras y adecuadas para sus actividades escolares. Durante esta semana se efectuarán las tareas de recuperación necesarias para, de forma progresiva, posibilitar el retorno seguro a las clases presenciales.