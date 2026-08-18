Lluvias en Lima: estos colegios tendrán clases remotas hasta el 24 de agosto en VMT, VES, SJM y Pachacámac

Las clases seguirán en formato virtual en algunos colegios de Lima mientras se realizan tareas de recuperación tras las lluvias.

La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) ha informado que, a raíz de las fuertes lluvias y los aniegos en Lima Sur, algunos colegios volverán a las actividades presenciales el 18 de agosto. Sin embargo, aquellos con daños que requieren trabajos de recuperación seguirán en modalidad remota.

Hasta el 24 de agosto, permanecen en clases virtuales las instituciones donde se llevan a cabo labores de limpieza, desinfección y fumigación. En esta situación están colegios ubicados en Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y Pachacámac.

Colegios con clases virtuales hasta el 24 de agosto, por distrito

Villa María del Triunfo

IE Mariscal Eloy Gaspar Ureta

IE 6032 Almirante Miguel Grau Seminario

IE 6024

IE Manuel Casalino Grieve

IE 7045 San José Obrero

Villa El Salvador

IE 7092 Juan Pablo II (problemas en vías de acceso y riesgo perimétrico)

San Juan de Miraflores

IE Semillitas de Amor

IE 7221 (daños en cerco perimétrico)

Pachacámac

IE 7239 Santísimo Salvador

IE 6028 Juan Velasco Alvarado (acceso afectado por inundación)

Razones para mantener clases virtuales en estos colegios