Cielo Torres: Entre la pasión por el teatro musical y su destacado rol como 'Rossi' en Mamma Mía!

Cielo Torres repasa su trayectoria desde sus inicios tras salir de provincia hasta su consolidación en una de las superproducciones más aclamadas de la cartelera limeña.

La cantante y actriz peruana Cielo Torres compartió detalles sobre su desarrollo artístico y el camino que la llevó a destacar en la escena nacional. Originaria de Tacna, Torres señaló en exclusiva para Wapa.pe que en provincia era muy difícil presenciar obras de teatro, por lo que su carrera teatral inició de manera formal a los veintitantos años tras mudarse a Lima.

Al llegar a la capital, descubrió en el teatro musical la disciplina ideal para sus talentos, al unir la actuación con el canto y la interpretación vocal, un elemento fundamental en su vida. Para responder a las exigencias de este género, decidió complementar su preparación con clases de baile como jazz y técnica de ballet.

Su llegada a ¡Mamma Mía! y la construcción de 'Rossi'

El salto a una de las producciones más emblemáticas de la escena local llegó con el musical ¡Mamma Mía!, montaje que la artista admiraba desde hacía años tras ver la película, documentales del grupo ABBA durante la pandemia y la puesta en escena presentada anteriormente en Lima. Haber sido elegida tras los castings representó para ella un regalo muy especial e inesperado.

En la obra, Cielo Torres interpreta a Rossi, una escritora aventurera e independiente. La actriz explicó que la composición del personaje requirió un riguroso trabajo de estudio y preparación previa para marcar distancia con su propia personalidad, aunque con el paso de las funciones le fue aportando matices de su propia esencia.

Cielo Torres nos cuenta sobre su romance con el teatro musical.

Asimismo, destacó el constante aprendizaje al compartir escenario con compañeras de gran trayectoria como Érika Villalobos, Rebeca Escribens y Gianella Neyra. Respecto al relevo de actrices durante la temporada tras la incorporación de Gianella Neyra, Torres comentó que supuso un refrescante proceso de redescubrimiento de la obra y de la química entre los personajes.

Descentralización artística y un mensaje de amor propio

A la par de su trabajo en las tablas, la artista reflexionó sobre las oportunidades para los jóvenes que sueñan con dedicarse al arte desde el interior del país. A quienes residen en ciudades como Tacna o Cusco, les aconseja aprovechar las herramientas tecnológicas para informarse, investigar y leer sobre música y teatro antes de dar un paso definitivo. Además, reveló que uno de sus grandes anhelos es dictar talleres de teatro musical en Tacna para fomentar esta disciplina en su tierra natal.

Por otro lado, Torres enfatizó la importancia de promover el amor propio y la aceptación física entre sus seguidores. Explicó que decidió adoptar hábitos de vida más saludables no por presiones estéticas del medio, sino como una decisión consciente para cuidar su salud tras ser diagnosticada con prediabetes.