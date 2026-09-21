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Kingteka podría pagar DECENAS DE MILLONES por disparar contra un gallinazo protegido

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) abrió un procedimiento administrativo sancionador contra el streamer Abraham Steve Canez Gil.

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    Kingteka podría pagar DECENAS DE MILLONES por disparar contra un gallinazo protegido
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    Kingteka podría pagar DECENAS DE MILLONES por disparar contra un gallinazo protegido

    El streamer Abraham Steve Canez Gil, conocido en redes como Kingteka, podría enfrentar una multa administrativa de hasta 5.000 UIT, equivalente a S/ 27,5 millones, luego de disparar y provocar la muerte de un gallinazo de cabeza negra durante una transmisión en vivo por la plataforma Kick.

    El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) inició un procedimiento administrativo sancionador contra el creador de contenido después de realizar diligencias y constatar los hechos en el lugar donde ocurrió el disparo.

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    Serfor considera el caso como una infracción muy grave

    El incidente se registró en la laguna Las Totoritas, ubicada en el distrito de Végueta, provincia de Huaura, región Lima. Walter Silva Suárez, especialista en fauna silvestre del Serfor, informó que la entidad dará inicio a un proceso administrativo sancionador (PAS) contra el streamer por la presunta comisión de una infracción considerada muy grave.

    “Con la información recabada, el Serfor iniciará un proceso administrativo sancionador por la presunta comisión de una infracción calificada como muy grave al actuar con crueldad y causar la muerte de especímenes de fauna silvestre, tipificado en la Ley Forestal y de Fauna Silvestre”, señaló Silva.

    El especialista también explicó cuál sería el rango de la sanción económica que podría aplicarse a Kingteka mediante la vía administrativa. Según detalló, la multa dependerá de la gravedad que determinen las autoridades luego de evaluar el caso.

    “Puede ser de 10 UIT hasta 5.000 UIT, de acuerdo a la gravedad del caso”, sostuvo Silva durante una entrevista concedida al programa 'Magaly TV: La Firme'.

    Kingteka podría recibir una multa de hasta S/ 27,5 millones

    Para 2026, el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) en Perú asciende a S/ 5.500. Con este monto como referencia, una eventual sanción de 10 UIT representaría S/ 55.000, mientras que la multa máxima de 5.000 UIT llegaría a S/ 27,5 millones.

    Sin embargo, Serfor aclaró que el monto definitivo no está establecido y dependerá de la evaluación que realicen las autoridades competentes, quienes deberán determinar la gravedad de los hechos y aplicar la sanción que corresponda de acuerdo con la normativa vigente.

    La entidad también informó que los elementos recopilados durante sus diligencias serán incorporados a la carpeta fiscal. De esta manera, el Ministerio Público podrá evaluar, dentro de sus competencias, si corresponde iniciar una investigación o proceso penal independiente contra el streamer por los hechos ocurridos en la laguna Las Totoritas.

    SOBRE EL AUTOR:
    Kingteka podría pagar DECENAS DE MILLONES por disparar contra un gallinazo protegido
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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