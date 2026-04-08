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Kingteka NO SE GUARDA NADA y advierte a Magaly Medina: “Te voy a hacer pagar más que Jeffry”

Kingteka negó las acusaciones en su contra y anunció que tomaría medidas legales frente a la conductora. Por su parte, Magaly Medina, al frente de Magaly TV La Firme, rectificó su versión, aunque responsabilizó a la comunidad del creador de contenido.

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    Kingteka NO SE GUARDA NADA y advierte a Magaly Medina: “Te voy a hacer pagar más que Jeffry”
    Kingteka amenaza a Magaly Medina
    Kingteka NO SE GUARDA NADA y advierte a Magaly Medina: “Te voy a hacer pagar más que Jeffry”

    La polémica que involucra al streamer Kingteka, la conductora Magaly Medina y el exchico reality Piero Arenas ha ido en aumento en los últimos días, en medio de acusaciones públicas, advertencias legales y una investigación fiscal en curso por un presunto caso de abuso sexual contra una joven identificada como Marcela Sánchez.

    “¿Yo he transmitido...? Mira lo que está afirmando, que yo he transmitido. Asu, te voy a hacer pagar más que Jeffry”, expresó el streamer en tono desafiante, visiblemente molesto por lo que considera una acusación falsa. En sus declaraciones, hizo referencia al caso de Jefferson Farfán, quien en el pasado obtuvo un fallo favorable en una demanda contra la conductora, estableciendo un precedente en este tipo de conflictos mediáticos.

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    La frase “Vas a ver. Te voy a hacer pagar más que Jeffry” generó una fuerte reacción en redes sociales y dejó abierta la posibilidad de un nuevo enfrentamiento legal. Para Kingteka, la acusación de haber difundido contenido sensible afecta directamente su imagen y lo sitúa en una posición complicada frente a una investigación que ya fue formalizada por el Ministerio Público.

    En paralelo, el streamer también se pronunció sobre su relación con Piero Arenas, quien ha sido mencionado en el caso. En ese contexto, marcó distancia de forma tajante. “No tuve nada que ver”, aseguró, negando cualquier vínculo con los hechos investigados. Además, lanzó un calificativo directo: “imbécil”, en referencia a Arenas, evidenciando un quiebre total entre ambos en medio de la controversia.

    Magaly Medina se pronuncia

    Tras la reacción del streamer, Magaly Medina volvió a referirse al tema en su programa Magaly TV La Firme para precisar la información difundida previamente. En una postura poco habitual, la conductora reconoció un punto clave. “Hay que corregir la información que dimos ayer. Kingteka no es el que transmite, pero sí es su comunidad”, afirmó, diferenciando entre la acción directa del creador de contenido y la de sus seguidores.

    No obstante, esta aclaración no lo desligó por completo de la situación dentro del enfoque del programa. Medina sostuvo que, aunque él no habría transmitido el contenido, sí existiría un vínculo indirecto a través de su audiencia. “La comunidad de Kingteka se vuelca a ver la transmisión de Piero Arenas”, explicó, sugiriendo que su entorno digital habría contribuido a amplificar la difusión del material.

    En esa misma línea, la conductora remarcó que tanto la comunidad de Kingteka como la de Piero Arenas habrían tenido un rol en la viralización de los contenidos. “Las comunidades de ambos ayudaron a que estos videos se compartieran violando la privacidad de esta muchacha”, sostuvo, poniendo énfasis en la responsabilidad colectiva dentro de las plataformas digitales.

    SOBRE EL AUTOR:
    Kingteka NO SE GUARDA NADA y advierte a Magaly Medina: “Te voy a hacer pagar más que Jeffry”
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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