Kingteka negó las acusaciones en su contra y anunció que tomaría medidas legales frente a la conductora. Por su parte, Magaly Medina , al frente de Magaly TV La Firme , rectificó su versión, aunque responsabilizó a la comunidad del creador de contenido.

La polémica que involucra al streamer Kingteka, la conductora Magaly Medina y el exchico reality Piero Arenas ha ido en aumento en los últimos días, en medio de acusaciones públicas, advertencias legales y una investigación fiscal en curso por un presunto caso de abuso sexual contra una joven identificada como Marcela Sánchez.

“¿Yo he transmitido...? Mira lo que está afirmando, que yo he transmitido. Asu, te voy a hacer pagar más que Jeffry”, expresó el streamer en tono desafiante, visiblemente molesto por lo que considera una acusación falsa. En sus declaraciones, hizo referencia al caso de Jefferson Farfán, quien en el pasado obtuvo un fallo favorable en una demanda contra la conductora, estableciendo un precedente en este tipo de conflictos mediáticos.

La frase “Vas a ver. Te voy a hacer pagar más que Jeffry” generó una fuerte reacción en redes sociales y dejó abierta la posibilidad de un nuevo enfrentamiento legal. Para Kingteka, la acusación de haber difundido contenido sensible afecta directamente su imagen y lo sitúa en una posición complicada frente a una investigación que ya fue formalizada por el Ministerio Público.

En paralelo, el streamer también se pronunció sobre su relación con Piero Arenas, quien ha sido mencionado en el caso. En ese contexto, marcó distancia de forma tajante. “No tuve nada que ver”, aseguró, negando cualquier vínculo con los hechos investigados. Además, lanzó un calificativo directo: “imbécil”, en referencia a Arenas, evidenciando un quiebre total entre ambos en medio de la controversia.

Magaly Medina se pronuncia

Tras la reacción del streamer, Magaly Medina volvió a referirse al tema en su programa Magaly TV La Firme para precisar la información difundida previamente. En una postura poco habitual, la conductora reconoció un punto clave. “Hay que corregir la información que dimos ayer. Kingteka no es el que transmite, pero sí es su comunidad”, afirmó, diferenciando entre la acción directa del creador de contenido y la de sus seguidores.

No obstante, esta aclaración no lo desligó por completo de la situación dentro del enfoque del programa. Medina sostuvo que, aunque él no habría transmitido el contenido, sí existiría un vínculo indirecto a través de su audiencia. “La comunidad de Kingteka se vuelca a ver la transmisión de Piero Arenas”, explicó, sugiriendo que su entorno digital habría contribuido a amplificar la difusión del material.