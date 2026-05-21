ÚLTIMO MINUTO | Temblor en Perú hoy, 21 de mayo de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGPÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El Instituto Geofísico del Perú informó sobre varios movimientos sísmicos de moderada y fuerte intensidad registrados en distintas regiones del país. Frente a este panorama, las autoridades exhortaron a la población a actuar con serenidad y reforzar las medidas de prevención para proteger a sus familias y reducir posibles riesgos en sus hogares.
Entre las principales recomendaciones figura contar con una mochila de emergencia equipada ante cualquier eventualidad y mantenerse atentos a las disposiciones e indicaciones emitidas por las autoridades correspondientes.
¿Cuál fue la ubicación del epicentro del reciente sismo en Perú?
El movimiento telúrico reportado el martes 19 de mayo tuvo su epicentro a 41 kilómetros al sur de la ciudad de Ica, en la región del mismo nombre.
Recomendaciones ante un sismo en Perú
- Conservar la tranquilidad y dirigirse de inmediato a las zonas seguras previamente identificadas.
- Brindar apoyo y atención especial a niños, adultos mayores y personas con discapacidad.
- Mantenerse alejado de ventanas, espejos, vidrios, puertas y estructuras que puedan representar un riesgo.
- En caso de encontrarse en la vía pública, evitar acercarse a postes y cables eléctricos.
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Asimismo, las autoridades del Indeci exhortaron a la ciudadanía a identificar espacios seguros tanto dentro como fuera de casa para prevenir accidentes durante una emergencia.
También recomendaron tener preparada una mochila de emergencia con artículos esenciales como mascarillas, alcohol, alimentos no perecibles, herramientas básicas, radio portátil y otros implementos útiles ante desastres naturales.