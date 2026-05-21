Alcalde de Surco, Carlos Bruce, protagoniza POLÉMICO INCIDENTE con su asesor: “Fue completamente voluntario”

Carlos Bruce afirmó que el video es un fragmento editado y fuera de contexto, subrayando la falta de riesgo en la simulación. El asesor respaldó la difusión y la importancia de armas no letales.

La difusión de un video en las redes sociales puso en el ojo del huracán al alcalde de Santiago de Surco, Carlos Bruce, al verse utilizando una pistola eléctrica contra su asesor Arturo Bobbio dentro de una oficina. En el videoclip se puede ver cómo Bruce opera el dispositivo ante la risa de los presentes, mientras Bobbio cae al suelo.

El material generó debates debido a su contexto, ya que recientemente el municipio anunció la implementación de nuevas armas de electrochoque para el personal de serenazgo, buscando combatir la delincuencia y mejorar la seguridad ciudadana.

Reacciones de Carlos Bruce tras la difusión del video

Luego de que las imágenes se hicieran virales, Bruce publicó un comunicado en su perfil de X (anteriormente Twitter), indicando que el video es 'un extracto editado y fuera de contexto de una actividad en un ambiente privado y de confianza'.

El alcalde explicó que durante la revisión de los dispositivos, 'se realizaron simulaciones que no representaban situaciones reales' y aseguró que todos los involucrados participaron de manera 'totalmente voluntaria'. Recalcó que 'no hubo ningún riesgo real ni mayores consecuencias'.

Por su lado, Arturo Bobbio también se manifestó, sosteniendo que el video formó parte de 'una simulación de lo que sería un programa en vivo al día siguiente'. Asimismo, criticó la divulgación del material y denunció intentos de desprestigio. “Qué personas con intenciones oscuras han generado videos con inteligencia artificial y gráficos intentando denigrarme y desprestigiarme”, comentó.

El asesor también defendió el uso de armas no letales por parte del Serenazgo, afirmando que está dispuesto a 'recibir mil disparos eléctricos para demostrar que nuestros serenos deben contar con estas armas no letales como protección'.

Compra de pistolas TASER para el Serenazgo de Surco

La polémica se suscitó tras el anuncio de la Municipalidad de Santiago de Surco sobre la adquisición de 150 pistolas eléctricas y cámaras corporales para fortalecer el trabajo del Serenazgo. La presentación fue realizada en un evento público en el que también estuvo presente el embajador de Estados Unidos en Perú.

Desde marzo, Surco es pionero en el país al equipar a sus agentes de Serenazgo con estas tecnologías, luego de que el Ejecutivo aprobara las especificaciones estandarizadas para el uso de armas no letales.