Corte de agua este jueves 21 de mayo: conoce las zonas que estarán más de 10 horas sin servicio

Sedapal programó corte de agua este jueves 21 de mayo en sectores de Lurín, Lurigancho, Cercado de Lima, SMP y Surco por mantenimiento.

Sedapal pidió a los residentes de estos distritos que tomen sus precauciones. | Composición Wapa

Sedapal pidió a los residentes de estos distritos que tomen sus precauciones. | Composición Wapa

Sedapal anunció una nueva suspensión temporal del servicio de agua potable para este jueves 21 de mayo en sectores de Lurín, Lurigancho, Cercado de Lima, San Martín de Porres y Santiago de Surco. La medida forma parte de trabajos programados de mantenimiento en la red de distribución, según información difundida por la empresa y reportes de medios locales.

La restricción no afectará a todo el distrito, sino a zonas específicas previamente identificadas por la empresa. Por ello, los vecinos deben revisar los avisos oficiales de Sedapal antes de la jornada para confirmar si su vivienda o negocio se encuentra dentro del área comprendida. La entidad cuenta con una plataforma de consulta en línea donde se puede verificar si existen cortes por dirección o ubicación en el mapa.

De acuerdo con Sedapal, estas intervenciones permiten realizar labores técnicas necesarias para conservar la calidad del servicio, prevenir fallas y reforzar la infraestructura hídrica de Lima Metropolitana. Al tratarse de trabajos en componentes de la red, el suministro debe suspenderse por algunas horas para que el personal pueda operar con seguridad.

La empresa recomendó a los usuarios almacenar agua con anticipación y priorizar su uso durante el periodo de corte. Esta medida es especialmente importante en hogares con niños, adultos mayores, personas enfermas o negocios que dependen del abastecimiento constante para operar.

¿Qué distritos serán afectados por el corte de agua?

La suspensión del servicio está programada para sectores de estos cinco distritos:

Lurín, Lurigancho, Cercado de Lima, San Martín de Porres y Santiago de Surco.

Lurín

A. H. Ampliación Julio C. Tello sector 21

P. J. Julio C. Tello

Hora: 8.00 a. m. - 8.00 p. m.

Lurigancho

Urb. El Mirasol de Huampaní I, II y III etapa

Calle 3 hasta la calle 10

Urb. Las Terrazas de Caraponguillo 3ra etapa

Urb. Las Terrazas de Caraponguillo 4ta etapa

Mz. A, B, C, D, E, F

Mz. G, H, I, J, K, L

Hora: 8.00 a. m. - 8.00 p. m.

Cercado de Lima

Urb. Los Cipreses

Urb. La Luz

Urb. Pando 3ra etapa

Urb. Santa Emma

Cuadrante:

Av. Santa Gertrudis

Jr. Santa Teodosia

Calle Rodavero

Av. La Alborada

Hora: 10.00 a. m. - 10.00 p. m.

San Martín de Porres

A. H. Altos del Nuevo Amanecer

A. H. 12 de Diciembre

A. H. Jazmines de Palao

A. H. Kennedy Alto

A. H. José C. Mariátegui

A. H. Nuevo Amanecer

A. H. Santa Rosa I

A. H. Santa Rosa I - Cerro La Milla

A. H. Señor de los Milagros

A. H. Vista Alegre A y B

APV José C. Mariátegui

Urb. Valdivieso

Hora: 12.00 p. m. - 8.00 p. m.

Santiago de Surco

Cercado

Urb. Santiago Antúnez de Mayolo

Urb. Los Rosales

Cuadrante:

Av. Paseo de la República

Jirón Ayacucho

Jirón Almirante Miguel Grau

Calle Andrés Avelino Cáceres

Hora: 12.00 p. m. - 11.00 p. m.

Sedapal precisó que los cortes se ejecutarán por etapas y con horarios diferenciados, por lo que el impacto variará según la zona. En algunos puntos, la interrupción podría durar varias horas debido al tipo de intervención técnica prevista.

Los vecinos y comerciantes ubicados en las áreas afectadas deberán organizar sus actividades con anticipación. En el caso de restaurantes, bodegas, lavanderías, consultorios u otros establecimientos, se recomienda prever reservas de agua y ajustar la atención al público durante el horario de restricción.

También es importante evitar el almacenamiento excesivo o inseguro. El agua debe guardarse en recipientes limpios, con tapa y en lugares protegidos para reducir riesgos de contaminación.

¿Por qué Sedapal programa estos cortes?

Sedapal explicó que los cortes responden a trabajos de mantenimiento preventivo en la red de agua potable. Estas acciones buscan asegurar el correcto funcionamiento del sistema y disminuir la posibilidad de averías o interrupciones inesperadas.

Las labores pueden incluir revisión de tuberías, maniobras en válvulas, reparación de componentes, limpieza técnica o mejoras en la infraestructura. Para realizar estos trabajos sin riesgo, la empresa debe detener temporalmente el flujo de agua en sectores específicos.

Aunque la suspensión puede generar molestias, la finalidad es preservar la continuidad y seguridad del servicio. Sedapal indicó que cualquier cambio en el cronograma será comunicado mediante sus canales oficiales.

Recomendaciones antes y durante la suspensión del servicio

Antes del corte, se recomienda almacenar solo el agua necesaria para consumo, aseo básico, preparación de alimentos y limpieza indispensable. También conviene verificar que los recipientes estén limpios y bien tapados.

Durante la restricción, se debe priorizar el uso del agua para actividades esenciales y evitar gastos innecesarios, como lavado de autos, riego de jardines o limpieza profunda. En edificios y condominios, la administración debe revisar el estado de cisternas y tanques elevados.

Cuando el servicio se restablezca, es posible que el agua salga con variaciones de presión o ligera turbidez durante los primeros minutos. En ese caso, lo recomendable es dejar correr el agua brevemente antes de usarla para consumo directo.