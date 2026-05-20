¡AMPAY TOTAL! Onelia Molina fue captada en departamento de Kevin Díaz antes de polémico beso en EEG

Onelia Molina fue vista entrando al departamento de Kevin Díaz y solo se retiró al día siguiente. Poco después, ambos compartieron un beso en ‘Esto es guerra’.

La relación entre Onelia Molina y Kevin Díaz ha retomado el centro de atención, generando rumores de un romance. Las cámaras de 'Magaly TV: la firme' captaron a la participante de 'Esto es guerra' llegando al apartamento del modelo venezolano por la noche y saliendo al día siguiente, provocando gran agitación.

El reportaje difundido por el programa de espectáculos surge poco después de que ambos protagonizaran un notable beso en el reality de competencia. A pesar de que la odontóloga había negado previamente cualquier vínculo amoroso con su compañero, las nuevas imágenes y su evidente cercanía los han vuelto a colocar bajo los reflectores mediáticos.

Capturan imágenes de Onelia Molina pasando la noche con Kevin Díaz

El programa de Magaly Medina divulgó imágenes en las que se ve a Onelia Molina llegando al edificio donde reside Kevin Díaz la noche del lunes 11 de mayo. Según el informe televisivo, la exintegrante de reality dejó su casa alrededor de las 10:20 p. m. y poco después ingresó al estacionamiento del lugar donde vive el participante venezolano.

Las cámaras registraron que la modelo pasó toda la noche en el sitio, saliendo del departamento cerca del mediodía del martes 12 de mayo. La secuencia refuerza las especulaciones sobre una posible relación entre los dos participantes de 'Esto es guerra', quienes en semanas recientes han mostrado una evidente cercanía ante las cámaras.

Durante la promoción emitida por el espacio de ATV, la narración del informe afirmaba: “Onelia juega a los besos con Kevin en ‘Esto es guerra’, pero al no estar frente a cámaras, va a la casa de Kevin y se queda hasta el día siguiente”.

Onelia Molina y Kevin Díaz se besan apasionadamente en 'Esto es guerra'

La 'tensión' entre Onelia Molina y Kevin Díaz ya había atraído la atención de los presentadores y el público de 'Esto es guerra'. En una dinámica de actuación el 19 de mayo, ambos sorprendieron al besarse en vivo como parte de un desafío del programa.

Después del evento, la producción le preguntó a la influencer sobre el momento compartido con su compañero. Riéndose, la ‘guerrera’ admitió que era la primera vez que besaba a su amigo frente a cámaras y no dudó en compartir sus impresiones.