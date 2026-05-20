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Actriz de 'Al fondo hay sitio' vive triste momento familiar y solicita ayuda URGENTE para su madre

Virna Flores, actriz de Al Fondo Hay Sitio, solicita ayuda urgente para su madre, quien se encuentra en estado de salud delicado y necesita transfusiones frecuentes de sangre y plaquetas.

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    Actriz de 'Al fondo hay sitio' vive triste momento familiar y solicita ayuda URGENTE para su madre
    Actriz de Al Fondo Hay Sitio
    Actriz de 'Al fondo hay sitio' vive triste momento familiar y solicita ayuda URGENTE para su madre

    La artista peruana Virna Flores enfrenta uno de los momentos más complicados en su vida familiar y ha recurrido a sus redes sociales para pedir ayuda urgente para su madre, quien está en un estado delicado de salud y necesita transfusiones constantes de sangre y plaquetas.

    Mediante sus historias en Instagram, la conocida actriz de 'Al fondo hay sitio' compartió un conmovedor mensaje con sus seguidores, en el cual, además de pedir ayuda, buscó sensibilizar sobre la relevancia de donar sangre.

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    “Donar sangre siempre es crucial, podemos salvar vidas”, expresó emocionada la actriz, mientras mostraba imágenes de ella realizando una donación personalmente.

    Virna Flores explica el grave estado médico de su madre

    Más adelante, la actriz aclaró que su petición se relaciona directamente con la crítica situación de salud que enfrenta su madre, Pietra Di Liberto. Según explicó, es urgente la necesidad de donar sangre y plaquetas.

    “Mi mamá ahora mismo está delicada de salud y requiere donantes de sangre y plaquetas”, comentó Virna Flores en sus redes.

    También indicó que quienes deseen colaborar pueden donar cualquier tipo de sangre, ya sea directamente para su madre o como reposición a nombre de ella.

    La actriz reveló que su madre recibe transfusiones continuas debido a la gravedad de su situación. “Tienen que estar transfundiéndola constantemente”, comentó preocupada.

    En su mensaje, Virna Flores agradeció de antemano a quienes puedan ser parte de esta cadena de apoyo. “Es un pedido muy personal y específico. A quienes puedan ayudarme, se los agradeceré muchísimo”, expresó.

    Tras la publicación de su solicitud, varios actores y compañeros del elenco de 'Al fondo hay sitio' empezaron a compartir el mensaje para ampliar el llamado y lograr que más personas contribuyan en este complicado momento para la familia de la actriz.

    SOBRE EL AUTOR:
    Actriz de 'Al fondo hay sitio' vive triste momento familiar y solicita ayuda URGENTE para su madre
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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