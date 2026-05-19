Horóscopo de HOY martes 19 de mayo del 2026 con Jhan Sandoval: las mejores predicciones para tu signo en amor, dinero y salud
Este martes, Jhan Sandoval te ofrece un horóscopo revelador que promete darte una visión clara sobre lo que te espera. En esta guía, desglosamos las predicciones para cada signo en áreas clave, como el amor, el trabajo, la salud y las finanzas.
Horóscopo Aries este martes (21 de marzo-20 de abril)
Una persona que pensaste que colaboraría con tus proyectos cancelará su participación. Te sentirás desorientado, pero habrá quien desee ayudarte. Nada se detendrá. Cree en ti y sé constante.
Horóscopo Tauro este martes (21 de abril-21 de mayo)
Aunque tus ideas son originales, no has logrado convencer a un superior. Hoy conversarás con un compañero que conoce de la materia que desarrollas y juntos lograrán encontrar las salidas.
Horóscopo Géminis este martes (22 de mayo-21 de junio)
Has recibido reconocimiento por tu capacidad. No obstante, conviene ser cuidadoso en cada gestión que realices y no precipitarte, puesto que cometerías un error. Supervisa todo al detalle.
Horóscopo Cáncer este martes (22 de junio-22 de julio)
Establecerás alianzas que serán muy favorables para tu crecimiento laboral. Es posible que tu agenda se prolongue más de lo pensado; paciencia. En el amor, no dejes que los celos te dominen.
Horóscopo Leo este martes (23 de julio-23 de agosto)
Tu carácter es fuerte y, por momentos, pareciera que te impones ante los demás. Esto podría traerte problemas con alguien con quien debes relacionarte laboralmente. Sé diplomático y conciliador.
Horóscopo Virgo este martes (24 de agosto-23 de septiembre)
Una persona poco tolerante te reclamará por gestiones que consideras que no has avanzado como se había planteado. Tendrás que argumentar los motivos y poner más de tu parte para culminar.
Horóscopo Libra este martes (24 de septiembre-23 de octubre)
Tienes que poner un límite a algunos miembros de tu familia. No puedes encargarte de tantas cosas a la vez. Por otro lado, tendrás que atender temas legales o documentales pendientes.
Horóscopo Escorpio este martes (24 de octubre-22 de noviembre)
Esa mudanza o viaje que deseas realizar se retrasará por temas económicos que aún no has logrado resolver. Ordénate y todos tus planes se realizarán. Evita pelearte con tus familiares.
Horóscopo Sagitario este martes (23 de noviembre-21 de diciembre)
Estabas cerca de embarcarte en un nuevo proyecto, pero algunas dudas te harían cambiar de parecer y paralizar tus planes. Necesitas evaluar de manera más minuciosa todas las condiciones.
Horóscopo Capricornio este martes (22 de diciembre-20 de enero)
Estás avanzando más de lo que otras personas esperaban. Recibirás admiración de tu entorno, pero también competencia desleal que intentará frenar tu progreso. Sé cauteloso y precavido.
Horóscopo Acuario este martes (21 de enero-19 de febrero)
Te enteras de una deuda o de algún tema económico que se ha complicado por descuido. Tomarás de tus ahorros para cubrir este pendiente. En el amor, no ocultes tus sentimientos.
Horóscopo Piscis este martes (20 de febrero-20 de marzo)
No seas tan flexible y tolerante con alguien que pretende responsabilizarte de todos los problemas que acontecen en tu centro laboral. Sé firme y nadie se podrá aprovechar de tu buena voluntad.
Jhan Sandoval: horóscopo de este martes
Jhan Sandoval se inició a la corta edad de 15 años en el mundo de la astrología y el tarotismo. Entre 2006 y 2014 se formó en la Escuela de Astrología Casa XI y el Centro Astrológico de Buenos Aires, CABA. En 2008 se inició como columnista del diario La República. Desde 2017, Jhan lee en vivo el tarot todos los lunes a las 7.50 a. m. en el programa 'Señales', que se transmite en el fanpage de Wapa.pe. Además, en nuestra página web publica el horóscopo semanal y las predicciones de cada día.
¿Qué signo soy de acuerdo con mi fecha de nacimiento?
Horóscopo de este martes de Jhan Sandoval. ¿Cuál es mi signo zodiacal? ¿Qué signo soy según mi fecha de nacimiento? Estas y otras preguntas tienen aquí una guía rápida basada en el cuadro de signos zodiacales. Cada signo se asocia con un periodo específico del año. Simplemente, encuentra tu fecha de nacimiento en el rango correspondiente y descubre tu signo zodiacal.
Signos zodiacales por mes
|Signo Zodiacal
|Periodo
|Meses Relacionados
|Capricornio
|22 de diciembre - 19 de enero
|Diciembre, Enero
|Acuario
|20 de enero - 18 de febrero
|Enero, Febrero
|Piscis
|19 de febrero - 20 de marzo
|Febrero, Marzo
|Aries
|21 de marzo - 19 de abril
|Marzo, Abril
|Tauro
|20 de abril - 20 de mayo
|Abril, Mayo
|Géminis
|21 de mayo - 20 de junio
|Mayo, Junio
|Cáncer
|21 de junio - 22 de julio
|Junio, Julio
|Leo
|23 de julio - 22 de agosto
|Julio, Agosto
|Virgo
|23 de agosto - 22 de septiembre
|Agosto, Septiembre
|Libra
|23 de septiembre - 22 de octubre
|Septiembre, Octubre
|Escorpio
|23 de octubre - 21 de noviembre
|Octubre, Noviembre
|Sagitario
|22 de noviembre - 21 de diciembre
|Noviembre, Diciembre
Horóscopo occidental, horóscopo chino e hindú según signo zodiacal
Cuando hablamos de astrología, es importante reconocer que diferentes culturas han desarrollado sus propios sistemas de horóscopos, cada uno con características y simbolismos únicos. A continuación, te presentamos un cuadro comparativo que detalla los 12 signos zodiacales del horóscopo occidental, chino e hindú, y proporciona una visión integral de cómo se interpreta la personalidad y el destino según estas tres tradiciones astrológicas.
|Signo zodiacal
|Fechas
|Horóscopo occidental,
|Horóscopo Hindú
|Horóscopo Chino
|Acuario
|20 de enero - 18 de febrero
|Urano / Saturno
|Vayu
|Tigre
|Aries
|21 de marzo - 20 de abril
|Marte / Plutón
|Tejas (fuego)
|Dragón
|Cáncer
|25 de junio - 22 de julio
|Luna
|Jala (agua)
|Cabra
|Capricornio
|22 de diciembre - 19 de enero
|Saturno
|Prithivi
|Buey
|Escorpio
|23 de octubre - 22 de noviembre
|Plutón / Marte
|Jala
|Cerdo
|Géminis
|21 de mayo - 24 de junio
|Mercurio
|Vayu (aire)
|Caballo
|Leo
|23 de julio - 23 de agosto
|Sol
|Tejas
|Mono
|Libra
|24 de septiembre - 22 de octubre
|Venus
|Vayu
|Perro
|Piscis
|19 de febrero - 20 de marzo
|Neptuno / Júpiter
|Jala
|Conejo
|Sagitario
|22 de noviembre - 21 de diciembre
|Júpiter
|Tejas
|Rata
|Tauro
|21 de abril - 20 de mayo
|Venus / Tierra
|Prithivi (tierra)
|Serpiente
|Virgo
|24 de agosto - 23 de septiembre
|Mercurio
|Prithivi
|Gallo
¿Qué elemento eres según tu signo zodiacal?
La astrología es una disciplina que divide los 12 signos del zodiaco en cuatro elementos fundamentales: fuego, tierra, aire y agua, cada uno con características únicas que influyen en quienes nacen bajo su influencia.
Los signos zodiacales de fuego, como Aries, Leo y Sagitario, se distinguen por su creatividad y habilidad para percibir la realidad en su totalidad, aportando claridad en diversas circunstancias. Por otro lado, los signos zodiacales de tierra, como Tauro, Virgo y Capricornio, son reconocidos por su sensatez, perseverancia, organización y enfoque pragmático; la tierra simboliza lo concreto y es esencial para nuestra existencia material. Los signos zodiacales de aire, representados por Géminis, Libra y Acuario, simbolizan el movimiento y la conexión, actuando como un puente entre el cielo y la tierra. Las personas bajo estos signos son hábiles en la comunicación, la interacción social y disfrutan de la aventura. Por último, los signos zodiacales de agua, con su naturaleza fluida y adaptable, se ajustan constantemente a las circunstancias. Los signos de agua, como Cáncer, Escorpio y Piscis, destacan por su capacidad de adaptación.
Cada signo zodiacal está asociado a un elemento que ayuda a comprender mejor los desafíos y las oportunidades que se presentan en la vida cotidiana.
Signos zodiacales por elemento
|Elemento
|Signo Zodiacal
|Fechas
|Agua
|Cáncer
|25 de junio - 22 de julio
|Agua
|Escorpio
|23 de octubre - 22 de noviembre
|Agua
|Piscis
|19 de febrero - 20 de marzo
|Aire
|Acuario
|20 de enero - 18 de febrero
|Aire
|Géminis
|21 de mayo - 24 de junio
|Aire
|Libra
|24 de septiembre - 22 de octubre
|Fuego
|Aries
|21 de marzo - 20 de abril
|Fuego
|Leo
|23 de julio - 23 de agosto
|Fuego
|Sagitario
|22 de noviembre - 21 de diciembre
|Tierra
|Capricornio
|22 de diciembre - 19 de enero
|Tierra
|Tauro
|21 de abril - 20 de mayo
|Tierra
|Virgo
|24 de agosto - 23 de septiembre