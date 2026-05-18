Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Espectáculos - ES OFICIAL | Sedapal anuncia CORTE DE AGUA en Lima el 18 de mayo: consulta los DISTRITOS AFECTADOS

Horóscopo de HOY lunes 18 de mayo del 2026 con Jhan Sandoval: las mejores predicciones para tu signo en amor, dinero y salud

¿Qué dice el horóscopo sobre tu signo? Lee las predicciones de Jhan Sandoval para este lunes 18 de mayo del 2026.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Horóscopo de HOY lunes 18 de mayo del 2026 con Jhan Sandoval: las mejores predicciones para tu signo en amor, dinero y salud
    Horóscopo de HOY lunes 18 de mayo del 2026 con Jhan Sandoval
    Horóscopo de HOY lunes 18 de mayo del 2026 con Jhan Sandoval: las mejores predicciones para tu signo en amor, dinero y salud
    SOBRE EL AUTOR:
    Horóscopo de HOY lunes 18 de mayo del 2026 con Jhan Sandoval: las mejores predicciones para tu signo en amor, dinero y salud
    Jhan Sandoval

    Jhan Sandoval es astrólogo y tarotista peruano. Se formó en la Escuela de Astrología Casa XI y el Centro Astrológico de Buenos Aires, CABA. Desde el 2017 a la fecha. Citas con Jhan Sandoval: 972709222 Jhan, lee en vivo el tarot todos los lunes a las 7:50 AM en el programa Señales que se transmite en el fanpage de Wapa.pe, además, en nuestra página web publica el horóscopo semanal y predicciones cada día de la semana.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    Horóscopo de HOY sábado 16 de mayo del 2026 con Jhan Sandoval: las mejores predicciones para tu signo en amor, dinero y salud

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Panini

    Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

    PRECIO

    S/ 22.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza