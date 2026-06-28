Bomberos peruanos rescatan a una mujer que permaneció 86 horas atrapada en edificio de 15 pisos tras TERREMOTO en Venezuela

El exitoso rescate, que demandó más de 10 horas de intensas labores, fue posible gracias al empleo de tecnologías avanzadas y la cooperación de equipos de Perú, Venezuela y El Salvador.

La mujer fue rescatada tras quedar atrapada entre los escombros de un edificio de 15 pisos.

La mujer fue rescatada tras quedar atrapada entre los escombros de un edificio de 15 pisos.

El grupo USAR (Urban Search and Rescue) del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) logró rescatar en la madrugada del domingo a una mujer de 60 años, atrapada desde hacía casi tres días en los restos de un edificio de 15 pisos que se desplomó en La Guaira, Venezuela, debido a los recientes terremotos en esa región.

La operación fue validada por el brigadier mayor del CGBVP, Carlos Malpica, quien subrayó que la sobreviviente pudo ser localizada con la ayuda de equipos específicos de búsqueda electrónica y gracias a la coordinación entre rescatistas de Perú, Venezuela y El Salvador.

"Gracias al sistema de escucha electrónica, identificamos la ubicación e, implicando a 30 efectivos con perros de rescate, tras más de 10 horas de trabajo, se perforaron cerca de cinco losas hasta finalmente llegar a una mujer de 60 años que había estado atrapada casi tres días", mencionó.

En palabras de Malpica, el proceso de búsqueda se inició tras una primera evaluación realizada junto al equipo USAR de El Salvador. Luego de que el método convencional de silencio y escucha no detectara señales, se utilizaron equipos de escucha electrónica, con los cuales finalmente se encontró a la víctima bajo la estructura caída.

Operación de riesgo compartido

El brigadier Claudio Sáenz, a cargo del equipo USAR Perú en Venezuela, compartió que el contingente nacional llegó al país un día antes y estableció su base "Teniente Alonso Salas Chanduy" en La Guaira, desde donde se repartieron dos grupos de búsqueda en diferentes áreas impactadas por el sismo.

En una de esas zonas, los expertos lograron encontrar a la mujer gracias a cámaras, sensores electrónicos y perros entrenados, lo cual permitió planear una compleja operación de rescate.

"Primero hicimos un acceso vertical de tres metros y luego otro horizontal de metro y medio. Toda la operación, en colaboración con equipos de El Salvador y Venezuela, duró entre 12 y 14 horas", explicó Sáenz.

El líder peruano mencionó que se utilizaron dispositivos con cámaras extensibles y sensores capaces de captar movimientos y sonidos bajo los escombros.

"Los sensores se colocan en diversas partes de la estructura caída y, mediante pantallas y auriculares, ayudan a localizar a posibles personas vivas", detalló.

Traslado aéreo a Caracas

El rescate se ejecutó a unas 10 cuadras de la base del equipo peruano. De los 40 bomberos que Perú envió a Venezuela, 30 estuvieron directamente en las tareas de rescate, mientras los otros 10 prestaron apoyo logístico.

Una vez liberada, la mujer fue estabilizada por el comandante Omar Gómez, médico del equipo USAR Perú.

Posteriormente, fue llevada en ambulancia a un campo de golf situado cerca de la emergencia y, de allí, en helicóptero, a Caracas para recibir atención médica avanzada.

Malpica enfatizó que la "ventana de oportunidad" para encontrar personas atrapadas con vida suele ser de cinco a seis días, lo cual hace cruciales las primeras jornadas tras un sismo en los esfuerzos de rescate.

Además, alertó que las labores persisten bajo condiciones de alto riesgo, debido a las altas temperaturas, la inestabilidad de las construcciones dañadas y las más de 1.000 réplicas generadas tras el sismo en Venezuela.