Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - Bomberos peruanos rescatan a una mujer que permaneció 86 horas atrapada en edificio de 15 pisos tras TERREMOTO en Venezuela

Tres tipos de zapatos que combinarán con casi todo tu clóset

La tendencia del 'armario cápsula' impulsa la búsqueda de calzado versátil que pueda acompañar distintos planes, desde una jornada de trabajo hasta una salida durante el feriado largo.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Tres tipos de zapatos que combinarán con casi todo tu clóset
    Tres tipos de zapatos que combinarán con casi todo tu clóset
    Tres tipos de zapatos que combinarán con casi todo tu clóset

    Con el Cyber Wow a la vuelta de la esquina y el feriado de Fiestas Patrias cada vez más cerca, muchas personas aprovecharán las ofertas para renovar su clóset. En esta temporada, la tendencia del 'armario cápsula' gana protagonismo al promover la compra de prendas y calzado que puedan combinarse fácilmente y adaptarse a diferentes ocasiones.

    "En las semanas previas al Cyber Wow hemos observado que cerca del 40% de las búsquedas en nuestra plataforma corresponden a zapatillas, botines y zuecos, categorías que destacan por su versatilidad y facilidad para combinar con distintos estilos. Vemos que el consumidor busca comprar pensando en diferentes ocasiones de uso y prioriza modelos que pueda aprovechar mucho más allá de una temporada", señala Pedro Mont, director de Platanitos.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Invierno y cuero cabelludo: la parte de tu rutina capilar que no deberías descuidar

    De acuerdo con publicaciones especializadas en moda como Vogue, los diseños versátiles y los colores neutros marcarán la pauta durante esta temporada, al consolidar modelos que priorizan tanto la comodidad como la facilidad para crear diferentes looks.

    Tomando en cuenta esta tendencia, los especialistas de Platanitos comparten tres opciones de calzado que destacan por su versatilidad y pueden adaptarse a diferentes ocasiones y estilos.

    Renueva tu calzado.
    Renueva tu calzado.
    1. Zapatillas retro para un estilo relajado

    Estas continúan entre las favoritas por su facilidad para combinar con diferentes prendas. Opciones como las Nike Court Legacy o las New Balance 530 funcionan con jeans rectos, joggers, shorts o incluso vestidos casuales, y se convierten en una alternativa práctica para paseos, viajes o actividades del feriado.

    1. Zuecos para pasar de la oficina a una salida

    Quienes buscan un calzado cómodo sin perder un estilo más elegante encontrarán en los zuecos una opción versátil. Diseños como los Valessy pueden acompañar looks con jeans, pantalones de vestir, vestidos midi o faldas largas, lo que permite adaptarse con facilidad a una jornada laboral o a una reunión después del trabajo.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Un perfume para cada ocasión: cómo elegir el aroma ideal para cada momento

    1. Botines que nunca pasan de moda

    Siguen siendo un básico del invierno por su facilidad para combinar con distintas prendas y por la comodidad que ofrecen durante los días más fríos. Alternativas como los Bailen, disponibles en tonos negro y marrón, funcionan con pantalones sastre, jeans, vestidos tejidos o faldas largas, y se mantienen como una opción vigente temporada tras temporada.

    Más allá de seguir una tendencia, elegir calzado versátil permite aprovechar mejor cada compra y construir combinaciones para distintas ocasiones sin necesidad de renovar todo el clóset. Para quienes buscan completar sus outfits con opciones que combinen estilo y funcionalidad, Platanitos reúne estos y otros diseños de temporada, disponibles con ofertas especiales.

    SOBRE EL AUTOR:
    Tres tipos de zapatos que combinarán con casi todo tu clóset
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Ofertas

    Cineplanet

    Cineplanet: 2 Entradas + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    GRAN CIRCO DE UCRANIA

    Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

    PRECIO

    S/ 32.00
    Comprar

    La Bistecca

    Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    CIRCO MISTICO CONDOR

    Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

    PRECIO

    S/ 38.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;