Tres tipos de zapatos que combinarán con casi todo tu clóset

La tendencia del 'armario cápsula' impulsa la búsqueda de calzado versátil que pueda acompañar distintos planes, desde una jornada de trabajo hasta una salida durante el feriado largo.

Con el Cyber Wow a la vuelta de la esquina y el feriado de Fiestas Patrias cada vez más cerca, muchas personas aprovecharán las ofertas para renovar su clóset. En esta temporada, la tendencia del 'armario cápsula' gana protagonismo al promover la compra de prendas y calzado que puedan combinarse fácilmente y adaptarse a diferentes ocasiones.

"En las semanas previas al Cyber Wow hemos observado que cerca del 40% de las búsquedas en nuestra plataforma corresponden a zapatillas, botines y zuecos, categorías que destacan por su versatilidad y facilidad para combinar con distintos estilos. Vemos que el consumidor busca comprar pensando en diferentes ocasiones de uso y prioriza modelos que pueda aprovechar mucho más allá de una temporada", señala Pedro Mont, director de Platanitos.

De acuerdo con publicaciones especializadas en moda como Vogue, los diseños versátiles y los colores neutros marcarán la pauta durante esta temporada, al consolidar modelos que priorizan tanto la comodidad como la facilidad para crear diferentes looks.

Tomando en cuenta esta tendencia, los especialistas de Platanitos comparten tres opciones de calzado que destacan por su versatilidad y pueden adaptarse a diferentes ocasiones y estilos.

Renueva tu calzado.

Zapatillas retro para un estilo relajado

Estas continúan entre las favoritas por su facilidad para combinar con diferentes prendas. Opciones como las Nike Court Legacy o las New Balance 530 funcionan con jeans rectos, joggers, shorts o incluso vestidos casuales, y se convierten en una alternativa práctica para paseos, viajes o actividades del feriado.

Zuecos para pasar de la oficina a una salida

Quienes buscan un calzado cómodo sin perder un estilo más elegante encontrarán en los zuecos una opción versátil. Diseños como los Valessy pueden acompañar looks con jeans, pantalones de vestir, vestidos midi o faldas largas, lo que permite adaptarse con facilidad a una jornada laboral o a una reunión después del trabajo.

Botines que nunca pasan de moda

Siguen siendo un básico del invierno por su facilidad para combinar con distintas prendas y por la comodidad que ofrecen durante los días más fríos. Alternativas como los Bailen, disponibles en tonos negro y marrón, funcionan con pantalones sastre, jeans, vestidos tejidos o faldas largas, y se mantienen como una opción vigente temporada tras temporada.