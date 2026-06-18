Un perfume para cada ocasión: cómo elegir el aroma ideal para cada momento.

Elegir el perfume ideal depende del momento, la piel y el estilo personal. Conoce cómo hacer que dure más y cómo armar tu guardarropa olfativo.

Los perfumes ya no se eligen solo por costumbre o fidelidad a una misma fragancia. Hoy, muchas personas buscan aromas que acompañen su estilo de vida, sus actividades diarias e incluso sus estados de ánimo. Una fragancia puede resaltar la personalidad, despertar emociones, generar bienestar y convertirse en parte de los recuerdos más especiales.

Por ello, Angélica Carranza, directora corporativa de Fragancias y Cuidado Personal, explica que elegir el perfume adecuado depende mucho del momento en que se va a usar. Durante el día, suelen funcionar mejor los aromas frescos, ligeros y fáciles de llevar, ideales para la oficina, los estudios o las actividades cotidianas. En cambio, la noche permite apostar por fragancias más intensas, cálidas y envolventes, con notas como ámbar, vainilla, flores cremosas o maderas, perfectas para una cena, una reunión especial o una celebración.

Cómo lograr que el perfume dure más

La duración de una fragancia no depende únicamente del producto. También influyen factores como la hidratación de la piel, la temperatura corporal, el clima y la concentración del perfume. Una piel bien hidratada ayuda a que el aroma se adhiera mejor y se mantenga por más tiempo, especialmente en personas con piel seca.

También es importante conocer la concentración de cada fragancia. Un parfum suele tener mayor intensidad y permanencia que un eau de parfum, eau de toilette o colonia. Por eso, para momentos largos o eventos especiales, conviene elegir fórmulas con mayor porcentaje de esencia.

Al aplicar perfume, uno de los errores más comunes es frotar las muñecas después de rociarlo. Este gesto puede alterar la evolución del aroma y afectar su fijación. Lo ideal es aplicarlo en zonas de pulsación, como el cuello, detrás de las orejas, las muñecas, el pecho o los pliegues internos de codos y rodillas, y dejar que se seque de forma natural.

Además, usar más cantidad no siempre significa mayor duración. La permanencia del aroma está relacionada con la calidad de sus ingredientes, la concentración, las condiciones del ambiente y el tipo de piel.

Cómo crear un guardarropa olfativo

No se necesita tener una gran colección para oler bien en cada ocasión. Con dos o tres fragancias bien elegidas se puede cubrir gran parte de la rutina: una fresca y luminosa para el día, una más intensa para la noche o eventos especiales, y otra ligera para momentos casuales, como ir al gimnasio, hacer compras o salir de paseo.

La clave está en pensar cómo quieres sentirte y qué quieres transmitir. Un aroma puede ayudarte a proyectar seguridad, elegancia, energía o cercanía. Por eso, más que elegir al azar, conviene identificar qué tipo de fragancias conectan mejor con tu personalidad y con los momentos que forman parte de tu vida diaria.