Andrea Arana anunció su compromiso con Félix Lindo tras una mágica pedida en Disney, donde deslumbró con un look comfy y compartió su felicidad.

Andrea Arana brilla con look comfy-chic en su romántica pedida de mano | Composición Wapa | Instagram

Andrea Arana brilla con look comfy-chic en su romántica pedida de mano | Composición Wapa | Instagram

La conductora de televisión Andrea Arana, una de las figuras más destacadas de Willax, emocionó a sus seguidores al anunciar su compromiso con Félix Lindo, su pareja de seis años. La romántica pedida de mano tuvo lugar en Disney, un escenario mágico que coincidió con su aniversario, convirtiendo el momento en un recuerdo inolvidable. A través de sus redes sociales, la presentadora de Un día en el mall compartió el emotivo video donde se ve a su novio arrodillándose para entregarle el anillo, gesto que fue celebrado por sus seguidores y colegas. Pero más allá del romántico instante, no podemos dejar de destacar el look que eligió Andrea: un outfit comfy y fresco, ideal no solo para vivir un día inolvidable, sino también para disfrutar de sus vacaciones bajo el sol.

¿Cuál fue el look de Andrea Aran tras pedida de mano?

En su mágica pedida de mano, Andrea Arana deslumbró con un look sporty chic que combinó frescura y tendencia a la perfección. La conductora apostó por un outfit básico, pero lleno de estilo: un polo deportivo ajustado de cuello tortuga, una falda negra estilo tennis core y unas zapatillas blancas clásicas. Con esta elección, Andrea dejó claro que la comodidad puede ser sinónimo de elegancia, logrando un equilibrio perfecto entre lo casual y lo trendy. Su look, ideal para un día de verano y vacaciones, refleja el espíritu sporty chic, donde lo relajado se encuentra con el estilo impecable. Por su parte, su prometido, Félix Lindo, optó por un look casual con polo oversize, jeans celestes y zapatillas negras, complementando el momento con un aire relajado y moderno.

El estilo más fresco: el sporty chic para este verano