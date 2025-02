Magaly Medina no se quedó callada y fiel a su estilo lanzó duros comentarios sobre la insólita propuesta de matrimonio de Paolo Guerrero a Ana Paula Consorte.

Según la modelo, el futbolista le pidió la mano nada menos que en el estacionamiento de un centro comercial, un detalle que no pasó desapercibido para la "Urraca", quien calificó el gesto de “antirromántico” y hasta cuestionó la madurez de la pareja, que en más de una ocasión ha protagonizado fuertes discusiones públicas.

En declaraciones al programa Mande quien mande, conducido por María Pía Copello , Ana Paula reveló detalles del momento que sorprendió a más de uno. “Paolo me pidió en estacionamiento [de un] shopping”, confesó, agregando que su reacción inicial fue de total incredulidad.

"Entonces, ahora... de rodilla. ¿De rodilla? ¿En serio?”, recordó la brasileña, dejando entrever que esperaba algo “más bonito”. Como era de esperarse, estas palabras no tardaron en llegar al radar de Medina, quien no dudó en analizar la situación con su característico sarcasmo.

“¿Cómo le va a pedir la mano ahí? Qué falta de romanticismo”, soltó la conductora en su programa, dejando claro que el escenario elegido por el futbolista no cumplió con las expectativas. “A eso que dije hace un rato, de que lo más romántico me estaba burlando, es ironía, ojalá lo entiendan. Pero a mí me parece de lo más antirromántico, desconsiderado con una mujer que te ha dado dos hijos ya, ¿no? Que finalmente te está tolerando y se está aguantando muchas cosas, qué va, que viene, que se va”, añadió, sin filtro.