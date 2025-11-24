La reacción de Pamela López ha sido impactante, mostrando su apoyo incondicional a la decisión de Paul. En un comentario, ella destaca su entusiasmo por los resultados.

Paul Michael volvió a ser tendencia tras protagonizar una campaña donde expone abiertamente sus inseguridades y decide recurrir a un tratamiento de engrosamiento de su miembro. El material, difundido en redes sociales, no solo impactó por su contenido explícito, sino también por la naturalidad con la que el artista aborda su vida íntima. Pero la verdadera sorpresa llegó con la reacción de Pamela López, que no pasó desapercibida.

Paul Michael sorprende con publicidad íntima y Pamela López reacciona sin filtros

El último video promocional de Paul Michael ha generado un verdadero revuelo en redes sociales. En la grabación, el cantante aparece expresando su inquietud por no “dar la talla” en su vida íntima con Pamela López, motivo por el cual decide someterse a un procedimiento de engrosamiento. Aunque la escena causó impacto por sí sola, fue la reacción de la empresaria la que terminó robándose toda la atención.

La influencer La Mana difundió a través de Instagram el material publicitario donde se ve al artista llegar a un centro estético para solicitar el tratamiento. En el clip, Paul Michael admite que atraviesa momentos de inseguridad respecto a su desempeño sexual.

"Mi expectativa es verme mejor, sentirme más cómodo y saber que puedo mejorar sin cirugía y con un resultado inmediato", comentó Paul Michael, quien incluso deja ver parte del procedimiento dentro de la publicidad. Ante ello, Pamela López no dudó en mostrarse entusiasta por la decisión de su pareja.

"Aunque no era necesario me tocará disfrutar de los resultados. Te amo", escribió Pamela en la publicación. De inmediato, él respondió de forma igual de directa: "Agárrate que voy con todo, bebé".

Pamela López revela por qué sigue apostando por su relación con Paul Michael

Pamela López volvió a sentarse frente a Magaly Medina y no dudó en profundizar en cómo vive actualmente su romance con Paul Michael. Aunque la conductora insistió en que podría encontrar una pareja “más conveniente”, la exesposa de Christian Cueva dejó claro que está donde quiere estar y hasta deslizó detalles sobre lo que realmente la mantiene satisfecha.

“¿Tú piensas continuar con Paul Michael todavía mucho tiempo más? (…) De repente, por ahí conoces un hombre que realmente tenga un trabajo con el que tú te puedas sentir protegida”, cuestionó Magaly. Sin embargo, Pamela descartó cualquier interés económico y defendió el esfuerzo laboral de su pareja.

“Yo en particular, en este momento no necesito tanto que me aporten dinero, más allá que sí lo hacen. (…) Pero me llena otras cosas pues, Magaly. Me siento bien, funciona bien, hay otras cosas que de repente ahorita me satisface, me siento superbién”, aseguró, dejando entrever que su vínculo emocional y físico está en buen momento.