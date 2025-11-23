La ruptura entre Melissa Klug y Jesús Barco genera tensión familiar, intensificada por un video viral de Melissa Lobatón discutiendo con el futbolista en su habitación.

La reciente ruptura entre Melissa Klug y Jesús Barco continúa generando tensión dentro de su círculo familiar, y ahora un nuevo video ha encendido aún más la polémica. Melissa Lobatón protagonizó un tenso momento con el futbolista que rápidamente se viralizó en TikTok. Las imágenes muestran a la joven incómoda ante la presencia del jugador en su habitación, lo que terminó en una discusión.

Melissa Lobatón encara a Jesús Barco en fuerte discusión tras ruptura con Melissa Klug

La tensión alrededor de la separación entre Melissa Klug y Jesús Barco continúa generando repercusión en redes sociales. Esta vez, un video protagonizado por Melissa Lobatón, hija de la ‘Blanca de Chucuito’, se volvió viral al mostrar el incómodo momento que vivió con el futbolista dentro de su propia casa.

La grabación, difundida en TikTok, evidencia una acalorada discusión entre la joven y el deportista, quien aparece dentro de su habitación pese a la evidente molestia de ella. Desde el inicio, Melissa Lobatón le exige que se retire, dejando clara la incomodidad que le generaba su presencia, por temor a ser contagiada con gripe.

"Jesús, ¿Puedes irte por favor de mi cuarto? Porque estás con la peste", dijo la hija de Melissa Klug dirigiéndose al ex de su madre con tono de molestia.

En respuesta, el futbolista intenta justificar su estado de salud, negando cualquier enfermedad y atribuyendo sus síntomas a una simple alergia.

"¡Es alergia! Estoy con alergia, no tengo tos, no tengo nada, es mi alergia", sostuvo. Sin embargo, los intentos de Barco por explicarse no hicieron más que incrementar la impaciencia de Lobatón, quien insistió varias veces en que abandonara su espacio. Con evidente fastidio, la joven terminó por soltar una frase que dejó clara su postura frente al deportista.

"Vete, vete... huev... está todo reventado, eso es gripe, vete por favor, que no te soporto", finalizó la joven.

El clip ha generado cientos de comentarios divididos entre quienes apoyan la reacción de Melissa Lobatón y quienes critican la tensión familiar que continúa tras la polémica separación.

¿Melissa Klug y Jesús Barco volvieron? Esto respondió ‘Canchita’ Centeno

La presencia de Melissa Klug y Jesús Barco en el reciente cumpleaños de Samahara Lobatón desató nuevas especulaciones sobre un posible acercamiento entre ellos. Ante la ola de rumores, ‘Canchita’ Centeno decidió pronunciarse durante una entrevista para el programa de Magaly Medina.

La periodista fue consultada directamente sobre si la expareja había retomado su romance, considerando que fueron vistos compartiendo en el mismo evento familiar.