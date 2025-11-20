Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Hija de Jaime Bayly LLORA al encarar a su madre por supuesto romance con su profesor

Melissa Klug reveló cómo está asimilando la ruptura con Jesús Barco: “Todo viene muy complicado, muy difícil”

Melissa Klug llamó la atención al exponer su lado más sensible al referirse del padre de su última hija. Recalcó que ante todo, el bienestar de la bebé es lo más importante.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Melissa Klug reveló cómo está asimilando la ruptura con Jesús Barco: “Todo viene muy complicado, muy difícil”
    La chalaca dice sentirse renovada.
    Melissa Klug reveló cómo está asimilando la ruptura con Jesús Barco: “Todo viene muy complicado, muy difícil”

    Melissa Klug volvió a mostrarse activa en redes sociales luego de asistir al cumpleaños de los hijos de Samahara Lobatón, evento en el que apareció sonriente y relajada tras varias semanas de ausencia que habían generado curiosidad entre sus seguidores. Su presencia no pasó desapercibida, pues muchos comentaron su apariencia física y su retorno a las reuniones familiares después de anunciar el fin de su romance con Jesús Barco.

    La empresaria confirmó la separación el 21 de octubre en una entrevista con Magaly TV La Firme, donde señaló que su relación con el futbolista había llegado a su fin, aunque prefirió no dar detalles adicionales. La noticia cobró fuerza luego de que días antes el programa difundiera imágenes de Barco disfrutando un fin de semana en Huánuco junto a amigos y varias mujeres, lo que alimentó las sospechas sobre la ruptura. Actualmente, Klug atraviesa este proceso enfocándose en su bienestar y en la crianza de la hija que tiene en común con el deportista, con quien incluso había estado comprometida.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Pamela López le recuerda a Pamela Franco que siempre fue la ‘amante’: “Jamás fue la primera”

    “Es difícil toda la situación, pero somos padres de una hermosa bebé. Todo viene muy complicado, muy difícil”, declaró Klug al diario Trome, recalcando que lo único que les importa el bienestar de su hija sin ahondar en detalles de la relación con el padre de la menor.

    La ‘Blanca de Chucuito’ también habló sobre los retoquitos físicos a los que fue sometida. Señaló que sus intervenciones estéticas la apartaron de los reflectores y contó cuáles los procesos que realizó.

    “Yo recién estoy operada, estoy en el proceso de deshinchar, todavía estoy con un dren. No me imagino cómo quedaré. Me reduje las mamas como tres tallas, me hice la abdominoplastia con luxación de costillas y sacaron un poquito de grasa de los costados que me estaba molestando, ja, ja, ja”, dijo Melissa Klug.

    De esta manera, la empresaria indicó que está pasando por un crecimiento personal y que busca tener una distancia adecuada con su expareja, concentrándose solo en ella, su recuperación y el bienestar de su familia.

    Jesús Barco y Melissa Klug tuvieron reencuentro

    Si bien, Jesús Barco y Melissa finalizaron su relación, mantienen un trato cordial por el bienestar de su hija. Hace unos días, las cámaras de Amor y Fuego grabaron al futbolista entrando a la casa de la empresaria.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: ¡Se fue con todo! Tilsa encara a Karla Tarazona por silenciar a Christian Domínguez: "¿Por qué la cara de tuje? No lo dejas ni hablar”

    Los reporteros le consultaron si había alguna posibilidad de reconciliación. El futbolista aclaró que solo estaba ahí por motivos familiares.

    “Mi hija ha estado un poquito enferma y estamos viendo ese tema. Es cosa que tengo que solucionar con ella, no tengo que dar más explicaciones que a ella (...) estamos tratando de solucionar nuestros temas, no es fácil, pero ahí vamos”, declaró Barco en el programa de espectáculos.

    SOBRE EL AUTOR:
    Melissa Klug reveló cómo está asimilando la ruptura con Jesús Barco: “Todo viene muy complicado, muy difícil”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Hija de Luigui Carbajal protege a su hermana menor después del ampay a su padre en hotel

    Jaime Bayly revela fuerte crisis en su matrimonio con Silvia Núñez del Arco

    La transformación de Arnie Hussid: De exitoso modelo de Gisela Valcárcel a ser expulsado de Perú y retornar así

    Karla Tarazona 'ningunea' a conductora y ella la cuadra en vivo: "Ya quisieras tener mi edad y estar conduciendo un programa"

    Susana Alvarado reaparece con sentido mensaje tras polémica entre Paco Bazán y Melissa Linares: "Si no me pasan..."

    Lo más vistos en Farándula

    Xiomy Kanashiro revela CÓMO SE LLEVA con Doña Charo y qué le dijo sobre su BODA con Farfán: "Estoy esperando"

    Pamela López le recuerda a Pamela Franco que siempre fue la ‘amante’: “Jamás fue la primera”

    Magaly sospecha de intenciones de Melissa Linares tras acusaciones contra Paco Bazán: "Justo ahora que luce su romance con Susana"

    Hija de Federico Salazar y Katia Condos celebró sus 15 años en fiesta íntima, pero periodista no se deja ver en reunión

    Pamela Franco sorprende al revelar la impensada carrera universitaria que estudió: "Me colegié en cinco años"

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Stetik Laser

    Láser CO2 fraccionado para retirar 5 lunares

    PRECIO

    S/ 37.80
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Illari Tours Ica

    Full Day en la Ruta del Cañon de los Perdidos con Illari Tours Ica

    PRECIO

    S/ 79.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;