Melissa Klug llamó la atención al exponer su lado más sensible al referirse del padre de su última hija. Recalcó que ante todo, el bienestar de la bebé es lo más importante.

Melissa Klug volvió a mostrarse activa en redes sociales luego de asistir al cumpleaños de los hijos de Samahara Lobatón, evento en el que apareció sonriente y relajada tras varias semanas de ausencia que habían generado curiosidad entre sus seguidores. Su presencia no pasó desapercibida, pues muchos comentaron su apariencia física y su retorno a las reuniones familiares después de anunciar el fin de su romance con Jesús Barco.

La empresaria confirmó la separación el 21 de octubre en una entrevista con Magaly TV La Firme, donde señaló que su relación con el futbolista había llegado a su fin, aunque prefirió no dar detalles adicionales. La noticia cobró fuerza luego de que días antes el programa difundiera imágenes de Barco disfrutando un fin de semana en Huánuco junto a amigos y varias mujeres, lo que alimentó las sospechas sobre la ruptura. Actualmente, Klug atraviesa este proceso enfocándose en su bienestar y en la crianza de la hija que tiene en común con el deportista, con quien incluso había estado comprometida.

“Es difícil toda la situación, pero somos padres de una hermosa bebé. Todo viene muy complicado, muy difícil”, declaró Klug al diario Trome, recalcando que lo único que les importa el bienestar de su hija sin ahondar en detalles de la relación con el padre de la menor.

La ‘Blanca de Chucuito’ también habló sobre los retoquitos físicos a los que fue sometida. Señaló que sus intervenciones estéticas la apartaron de los reflectores y contó cuáles los procesos que realizó.

“Yo recién estoy operada, estoy en el proceso de deshinchar, todavía estoy con un dren. No me imagino cómo quedaré. Me reduje las mamas como tres tallas, me hice la abdominoplastia con luxación de costillas y sacaron un poquito de grasa de los costados que me estaba molestando, ja, ja, ja”, dijo Melissa Klug.

De esta manera, la empresaria indicó que está pasando por un crecimiento personal y que busca tener una distancia adecuada con su expareja, concentrándose solo en ella, su recuperación y el bienestar de su familia.

Jesús Barco y Melissa Klug tuvieron reencuentro

Si bien, Jesús Barco y Melissa finalizaron su relación, mantienen un trato cordial por el bienestar de su hija. Hace unos días, las cámaras de Amor y Fuego grabaron al futbolista entrando a la casa de la empresaria.

Los reporteros le consultaron si había alguna posibilidad de reconciliación. El futbolista aclaró que solo estaba ahí por motivos familiares.