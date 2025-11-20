Tilsa Lozano también cuestionó la expresión y actitud de Karla Tarazona frente a los reporteros, recomendándole que debería manejar mejor las interacciones con la prensa.

Durante la última emisión de 'La Noche Habla', Tilsa Lozano no dejó pasar la actitud que, a su parecer, Karla Tarazona suele mostrar cada vez que aparece junto a Christian Domínguez frente a las cámaras. La conductora abrió un extenso comentario después de que el programa mostrara un informe donde la pareja respondía a la prensa, pero lo que realmente detonó su reacción fue la forma en que Karla intervenía en las respuestas.

Tilsa Lozano 'explota' contra Karla Tarazona

Según observó Tilsa, en varias ocasiones Karla tomó la palabra antes que el propio Christian, algo que para ella desdibujó por completo la dinámica de la entrevista. A partir de ello, lanzó su primera crítica.

“Y tú, como mujer, me parece una falta de respeto que tengas que responder en vez de tu pareja, como si el hombre no le dice, no le diera y no podría responder solo”, comentó con evidente fastidio. Para reforzar su punto, incluso imitó el gesto silencioso del cumbiambero cuando Karla hablaba por él: “Si vuelven a ver la nota, cada vez que a él le hacen una pregunta, ella responde por él y él hace… (imitando llanto) es lo único que hace”.

Para Lozano, esta conducta no es casual. Insinuó que podría existir una razón emocional detrás de esa forma de actuar. “No entiendo. A mí me parece una falta de respeto que no lo deje hablar a él y que diga lo que tenga que decir, pues, ¿no? ¿Qué, le tiene miedo a lo que vaya a decir?”, cuestionó sin filtros.

El análisis no terminó ahí. La presentadora también apuntó contra la expresión corporal y el ánimo que, afirma, Karla muestra ante los reporteros. Con total seriedad, lanzó una serie de interrogantes que encendieron aún más la polémica: “¿Por qué esa cara de tuje de Karla todo el tiempo? ¿Por qué la mala onda? ¿Por qué la pata en alto? ¿Por qué a la defensiva?”.

Tilsa Lozano le recuerda a Karla Tarazona cómo manejar la polémica

Tilsa Lozano volvió a remarcar que, con tantos años de trayectoria, Karla Tarazona debería manejar mejor la relación con la prensa. “Si tienes veinticinco años de carrera en televisión, tienes que saber que a veces te dicen cosas que te gustan y a veces no”, señaló, recordando también los episodios mediáticos en los que la presentadora ha estado involucrada por las demandas hacia los padres de sus hijos, incluido su actual compañero.

“Si haces cosas públicas como demandar a la mamá de un hijo, tú que tienes experiencia porque has demandado a todos los padres de tus hijos, incluido con el que estás ahora, entonces obviamente la prensa va a ir a buscarte dentro y fuera del canal, en la puerta de tu casa, en el carro… como le pasó a él, que saltaba como una rana”, comentó con dureza.