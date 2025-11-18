Wapa.pe
Sedapal confirma CORTE MASIVO DE AGUA el martes 18 de noviembre

Hija de Jaime Bayly LLORA al encarar a su madre por supuesto romance con su profesor

Jaime Bayly relata un tenso episodio familiar en su reciente columna, donde lo que debió ser una celebración se convirtió en un conflicto emocional.

    Jaime Bayly vive tenso momento | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    La reciente columna de Jaime Bayly reveló un momento familiar cargado de tensión y emociones desbordadas. Lo que debía ser una celebración terminó convirtiéndose en una noche marcada por retrasos, sospechas y reclamos. En medio de este escenario, su hija vivió un episodio que la llevó al llanto al enfrentar a su madre. El incidente dejó a la familia dividida y con decisiones inesperadas.

    NO TE PIERDAS: Melissa Klug y Raúl Marquina se reencuentran para celebrar cumpleaños de su hija Gianella: "Fuiste la primera en enseñarme a amar sin límites"

    Hija de Jaime Bayly llora al confrontar a su madre

    En su columna más reciente, Jaime Bayly relató un episodio familiar que terminó convirtiéndose en un verdadero torbellino emocional. Aquella noche debía ser una celebración especial por el cumpleaños número 37 de su esposa, Silvia Núñez del Arco, pero el propio escritor confesó que la fecha terminó siendo “el peor día del año” y que no estaba preparado para lo que describió como una auténtica “catástrofe”.

    El periodista narró que, horas antes de la cena programada fuera de la isla de Key, donde residen hace más de una década, Silvia decidió reunirse con su instructor de karate, quien también cumplía años ese día. Para Bayly, esta elección no fue inesperada: "No me sorprendió que eligiera pasar la tarde con su profesor. Son buenos amigos", comentó, recordando que su esposa entrena tres veces por semana y mantiene una cercanía evidente con su maestro.

    El plan inicial era reencontrarse en casa a las 9:15 p. m. para salir juntos al restaurante. Sin embargo, el tiempo pasó y ella no llegaba. "A las 9:45, aún no había señales de vida", escribió. Fue entonces cuando su hija Zoe, inquieta por la demora, le preguntó si creía que Silvia y el profesor tenían una relación amorosa. Bayly, sin certezas, reconoció que no lo descartaría. Cuando por fin alcanzaron el restaurante, ya no había posibilidad de cenar: la cocina había cerrado.

    El ambiente terminó estallando cuando, ya sentados, Zoe rompió en llanto y le confesó a su madre que su padre había insinuado que ella estaba enamorada del instructor. A partir de ese momento, el autor quedó en el centro del conflicto: "De repente, me convertí en el culpable de la mala noche, aunque me sentía inocente", afirmó.

    La narración concluye con una decisión drástica: tras el tenso episodio, Bayly optó por suspender los viajes en familia que tenían planeados a Buenos Aires y París.

    LEE ESTO: Mario Irivarren y Onelia Molina SE QUIEBRAN al anunciar IRREPARABLE pérdida: "Te voy a extrañar hijita"

    Jaime Bayly vivió tenso momento familiar tras la llegada tardía de su esposa

    La noche que debía ser tranquila para la familia Bayly terminó convirtiéndose en un episodio incómodo. La esposa del escritor apareció a las 10:15 p. m., casi una hora después de lo acordado, lo que obligó a Jaime Bayly a manejar la situación con paciencia e intentar seguir con los planes pese al ambiente ya cargado.

    Mientras avanzaba la velada, la tensión explotó cuando su hija decidió contarle a su madre todo lo que habían conversado mientras la esperaban. Ese comentario bastó para desatar una fuerte reacción.

    Según relató el autor, su esposa respondió con molestia y lo increpó duramente, acusándolo de “mentiroso y malhablado”. Bayly aseguró que trató de explicarle que nunca afirmó nada con certeza, sino que solo expresó un supuesto: “No he dicho que sean amantes, he dicho que podrían ser amantes, y en ese caso yo lo aceptaría”.

    Aun así, el periodista terminó admitiendo que sus palabras sí cargaban una insinuación: “Era verdad, yo hice ese mal agüero”.

    SOBRE EL AUTOR:
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    ;