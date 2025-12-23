Wapa.pe
LA MEJOR NOTICIA | Perú arranca 2026 con un FERIADO LARGO de 4 días consecutivos a NIVEL NACIONAL

Pamela Franco es extorsionada por 50 mil soles para no atacar a Cueva y recibe ultimátum: "Comenzaré a dejar muertos"

Extorsionadores enviaron amenazas a Pamela Franco tras disparar contra el local del partido de Christian Cueva y Gerald Oropeza para exigirle dinero. ¿Qué más dijeron?

    Pamela Franco es extorsionada por 50 mil soles para no atacar a Cueva y recibe ultimátum: "Comenzaré a dejar muertos"
    Pamela Franco es extorsionada con 50 mil soles para no atacar a Christian Cueva.
    Pamela Franco es extorsionada por 50 mil soles para no atacar a Cueva y recibe ultimátum: "Comenzaré a dejar muertos"

    El pasado viernes 19 de diciembre, un grupo de desconocidos atacó a balazos el local deportivo Imperio, en Trujillo, donde se disputó un partido entre Christian Cueva y Gerald Oropeza, ligado a una apuesta de 150 mil soles. De acuerdo con primeras versiones, el atentado fue una advertencia al envío de un mensaje extorsivo dirigido a la cantante Pamela Franco, a quien exigieron 50 mil soles para no provocar heridos.

    Pamela Franco: el mensaje de extorsión que recibe contra Christian Cueva

    Tras el ataque a balazos contra el local, la cantante de cumbia recibió un mensaje vía WhatsApp en el que los extorsionadores confesaban que los disparos fueron intencionales, como advertencia para exigir el pago de 50 mil soles, bajo amenaza de atentar contra sus vidas. Además, la PNP halló en el lugar una nota firmada como “Atentamente, La gente del Barrio”.

    Las autoridades investigan si esta intimidación estaría vinculada a otros hechos similares registrados en la zona. El mensaje comienza así: "Buenas noches señora Pamela Franco, para que le comunique a su marido Christian Cueva que le acabo de meter un rafagón al local acá en Trujillo, donde se llevará a cabo el evento de mañana. Le vamos a ser prácticos, acá tienen que alinearse con la gente que es, no con chistosos, 'los pulpos' ya fueron acá".

    En el contenido también se lanzan amenazas directas contra la vida de Pamela Franco y Christian Cueva: "Si hasta antes del evento no me llaman a dar una solución por la suma de 50 mil soles, les voy a meter 3 granadas y comenzaré a dejar muertos. Acá la casa tiene dueño. El tiempo se acaba y mi paciencia también", se advierte.

    Caso Pamela Franco genera alarma y exige mayor seguridad

    Hasta el momento, Pamela Franco no ha emitido un pronunciamiento público tras las amenazas de extorsión en su contra. No obstante, la difusión del mensaje ha generado una fuerte reacción en redes sociales, donde usuarios y seguidores expresan su solidaridad y exigen mayor protección para la cantante, Christian Cueva y sus familiares.

    En paralelo, las autoridades continúan investigando el atentado para identificar a los responsables y confirmar la veracidad de la banda que se hace llamar “La Gente del Barrio”, además de establecer posibles vínculos con otras organizaciones criminales. Este caso se suma a otros hechos similares y vuelve a poner en evidencia la urgente necesidad de reforzar la seguridad y combatir el crimen organizado en la región.

    Pamela Franco es extorsionada por 50 mil soles para no atacar a Cueva y recibe ultimátum: "Comenzaré a dejar muertos"
    Pamela Franco es extorsionada por 50 mil soles para no atacar a Cueva y recibe ultimátum: "Comenzaré a dejar muertos"

    ;