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Karla Tarazona confiesa si TERMINÓ con Domínguez tras polémica confesión de Pamela Franco y su trato: “La vida es así…”

Karla Tarazona rompe su silencio tras las confesiones de Pamela Franco y Melanie Martínez sobre Christian Domínguez y revela cuál es hoy su situación con el cantante.

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    Karla Tarazona confiesa si TERMINÓ con Domínguez tras polémica confesión de Pamela Franco y su trato: “La vida es así…”
    Karla Tarazona confiesa si TERMINÓ con Domínguez tras polémica confesión de Pamela Franco y su trato. | Composición Wapa | Instagram
    Karla Tarazona confiesa si TERMINÓ con Domínguez tras polémica confesión de Pamela Franco y su trato: “La vida es así…”

    La conductora de televisión Karla Tarazona decidió dar la cara tras las recientes confesiones de Pamela Franco y Melanie Martínez sobre Christian Domínguez. Durante una transmisión en vivo que sacudió a la farándula peruana, ambas revelaciones volvieron a poner en el centro de la polémica al cantante de cumbia. Frente a esta situación, la presentadora optó por romper su silencio y contar públicamente cuál es hoy su verdadera relación con el artista.

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    Karla Tarazona se sincera sobre su actual situación con Christian Domínguez tras polémicas revelaciones

    En la más reciente edición del programa ‘Mesa Caliente’, la conductora Karla Tarazona aprovechó unos minutos al aire para pronunciarse sobre las declaraciones de las dos exparejas de Christian Domínguez. No obstante, dejó en claro que prefiere mantener distancia de Pamela Franco y Melanie Martínez, priorizando el bienestar de sus hijos.

    Durante la conversación, su compañera Tilsa Lozano no dudó en preguntarle directamente por el estado actual de su relación con el cantante peruano, en medio del escándalo mediático, ya que muchos especulaban que la polémica podría afectar el vínculo entre ambos.

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    “¿Cómo estás tu con Christian hoy? ¿Te ha afectado las cosas que se han dicho? Porque está claro es que ella ha querido dar a entender que le quitó las llaves porque él tenía algún tipo de intención más allá de padres”, preguntó la exmodelo frente a las cámaras de televisión.

    Ante ello, Karla Tarazona respondió con serenidad y sin mostrar mayores emociones. Sin embargo, sorprendió al afirmar que su relación con Christian Domínguez continúa con normalidad, pese a las recientes polémicas que lo rodean. Incluso, señaló que ambos siguen enfocados en sus respectivas actividades laborales.

    “La situación está normal como todos los días. Christian ha viajado el día de hoy, tiene gira por la selva, está en Rioja y yo continúo trabajando. La vida es así, hay que seguir trabajando, chicos. En cuanto a lo que se tenga que decir o actuar, será interno”, aseguró de forma tajante la conductora de televisión.

    SOBRE EL AUTOR:
    Karla Tarazona confiesa si TERMINÓ con Domínguez tras polémica confesión de Pamela Franco y su trato: “La vida es así…”
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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