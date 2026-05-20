La SUNAT ha puesto el foco en las innumerables transacciones móviles diarias. Descubre cómo esta medida impactará tus operaciones cotidianas.

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) ha propuesto que las constancias de pago de las billeteras digitales sean consideradas como comprobantes electrónicos, lo que ha inquietado a los pequeños empresarios.

La Cámara Peruana de Comercio Electrónico (Capece) advirtió que esta propuesta podría poner en riesgo la inclusión financiera en el país, al forzar a micro y pequeñas empresas a dejar los aplicativos móviles. ¿Volveremos a usar solo efectivo? Aquí te contamos más sobre el tema.

Sunat quiere que pagos con Yape y Plin sean boletas electrónicas

El plan de Sunat es permitir que las constancias de pago de Yape, Plin y otras billeteras digitales funcionen como boletas de venta. Esto implica que las empresas solo recibirán una transferencia digital, eximiéndolas de emitir documentos adicionales en otras plataformas. El objetivo es facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Sin embargo, implementar este plan sin un marco regulatorio sólido podría llevar a los pequeños comerciantes a depender de nuevo exclusivamente del dinero en efectivo, lo cual impactaría negativamente la formalización del sector digital promovida en los últimos tiempos.

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