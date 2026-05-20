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SUNAT advierte cambios para usuarios de Yape y Plin: esto podría modificar el uso de billeteras digitales

La SUNAT ha puesto el foco en las innumerables transacciones móviles diarias. Descubre cómo esta medida impactará tus operaciones cotidianas.

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    SUNAT advierte cambios para usuarios de Yape y Plin: esto podría modificar el uso de billeteras digitales
    SUNAT lanza drástica ADVERTENCIA a Yape y Plin. | Difusión - Composición El Popular
    SUNAT advierte cambios para usuarios de Yape y Plin: esto podría modificar el uso de billeteras digitales

    La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) ha propuesto que las constancias de pago de las billeteras digitales sean consideradas como comprobantes electrónicos, lo que ha inquietado a los pequeños empresarios.

    La Cámara Peruana de Comercio Electrónico (Capece) advirtió que esta propuesta podría poner en riesgo la inclusión financiera en el país, al forzar a micro y pequeñas empresas a dejar los aplicativos móviles. ¿Volveremos a usar solo efectivo? Aquí te contamos más sobre el tema.

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    Sunat quiere que pagos con Yape y Plin sean boletas electrónicas

    El plan de Sunat es permitir que las constancias de pago de Yape, Plin y otras billeteras digitales funcionen como boletas de venta. Esto implica que las empresas solo recibirán una transferencia digital, eximiéndolas de emitir documentos adicionales en otras plataformas. El objetivo es facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

    Sin embargo, implementar este plan sin un marco regulatorio sólido podría llevar a los pequeños comerciantes a depender de nuevo exclusivamente del dinero en efectivo, lo cual impactaría negativamente la formalización del sector digital promovida en los últimos tiempos.

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    El Gobierno busca agilizar la declaración de impuestos

    La intención de la entidad reguladora es mejorar la trazabilidad de las transacciones al registrarlas en tiempo real. Con la reducción de la duplicidad de procesos, el Gobierno pretende que la declaración de impuestos sea más eficiente para los contribuyentes. Así, cada operación realizada mediante dispositivos móviles se formalizará automáticamente.

    SOBRE EL AUTOR:
    SUNAT advierte cambios para usuarios de Yape y Plin: esto podría modificar el uso de billeteras digitales
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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