Trabajadores privados no tendrán feriado largo por Fiestas Patrias, pero sí podrían hacer esto

El año pasado, los trabajadores disfrutaron de un feriado largo porque el 28 de julio coincidió con un lunes. En esta ocasión, la fecha caerá en martes y el lunes 27 únicamente será considerado día no laborable.

Recientemente, el gobierno encabezado por José María Balcázar oficializó un nuevo día no laborable en Perú que se aplicará únicamente durante este año. La medida busca incentivar el turismo interno y corresponde al lunes 27 de julio, fecha previa al feriado nacional del 28 de julio por Fiestas Patrias.

De esta manera, el Decreto Supremo N.° 075-2026-PCM, publicado por la Presidencia del Consejo de Ministros, estableció este descanso obligatorio para los trabajadores del sector público. Aunque no se trata de un día libre adicional sin compensación, sí permitirá a los empleados estatales reorganizar sus horas de trabajo o recuperarlas posteriormente para disfrutar de un descanso prolongado de cuatro días.

No obstante, la disposición no obliga al sector privado a acogerse a esta medida. Las empresas podrán decidir si aplican el día no laborable mediante un acuerdo previo con sus trabajadores, quienes deberán compensar posteriormente las horas dejadas de laborar.

Feriado largo no será obligatorio para privados

El feriado largo por Fiestas Patrias, que abarcará desde el sábado 25 hasta el martes 28 de julio, beneficiará directamente a los trabajadores del sector público. En el caso del sector privado, solo podrán acceder a este descanso si llegan a un acuerdo con sus empleadores.

Cabe recordar que en 2025 el feriado del 28 de julio coincidió con un lunes, lo que permitió automáticamente un fin de semana largo de tres días también para trabajadores privados. Sin embargo, este año la festividad caerá en martes, motivo por el cual el Ejecutivo decidió crear un 'puente festivo' orientado principalmente a favorecer a los trabajadores estatales.

Aun así, la norma precisa que, para los trabajadores privados, “los centros de trabajo del sector privado pueden acogerse a lo dispuesto en el presente Decreto Supremo, previo acuerdo entre el empleador y sus trabajadores, quienes deben establecer la forma como se hace efectiva la recuperación de las horas dejadas de laborar; a falta de acuerdo, decide el empleador”.

¿Por qué se aprobó este día no laborable?

“A fin de fomentar el desarrollo del turismo interno, el gobierno lleva a cabo políticas estratégicas de promoción de los atractivos turísticos del país, dentro de las cuales promueve desde hace más de una década, el establecimiento de días no laborables sujetos a compensación o recuperación de horas no trabajadas para el sector público”, señala el Ejecutivo en el decreto supremo.

Según el documento, estas fechas, sumadas a los feriados ordinarios, “crean fines de semana largos propicios para la práctica de turismo interno; medida que tiene un impacto positivo en el desarrollo del mismo”.

Por ello, el gobierno de Balcázar consideró “conveniente declarar un día no laborable sujeto a compensación para los trabajadores del sector público, durante el año 2026; así como los supuestos de excepción que permitan garantizar la continuidad de actividades indispensables para la comunidad”.

Asimismo, la norma indica: “Se declara día no laborable, para los trabajadores del sector público, a nivel nacional, el lunes 27 de julio de 2026".