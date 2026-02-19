José María Balcázar asume la presidencia del Perú tras ganar elección de la Mesa Directiva

Congreso eligió a José María Balcázar como presidente interino tras la censura de José Jerí . Conoce cómo fue la votación, las reacciones políticas y las polémicas que rodean su designación.

El escenario político peruano sumó un nuevo capítulo este miércoles luego de que el Congreso eligiera a José María Balcázar como presidente de la Mesa Directiva, lo que automáticamente lo coloca como presidente interino de la República tras la censura de José Jerí. Su gestión se extenderá hasta el 28 de julio de 2026, en medio de un clima de alta tensión política y cuestionamientos desde diferentes bancadas.

La designación se concretó tras una jornada parlamentaria con cuatro listas en competencia, donde también participaron Héctor Acuña, Edgar Reymundo y María del Carmen Alva. La votación estuvo supervisada por los congresistas Lady Camones y Alejandro Cavero como escrutadores.

Así fue la elección de José María Balcázar en el Congreso

La elección se desarrolló en dos vueltas. En la primera ronda, Balcázar obtuvo 46 votos frente a los 43 de María del Carmen Alva, lo que llevó a ambos a disputar la segunda votación definitiva. Finalmente, el congresista logró imponerse con 64 votos, mientras que Alva alcanzó 46.

Durante el proceso se registró un momento de tensión entre el entonces presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, y el parlamentario Jaime Quito, aunque no se detallaron las razones del intercambio.

Tras conocerse los resultados iniciales, integrantes del Bloque Democrático Popular decidieron retirarse de la votación. Ruth Luque anunció: "No vamos a participar en la segunda votación", mientras que Sigrid Bazán agregó: "Es la misma mesa que sostuvo a Dina Boluarte y a Jerí. No le ofrecen las garantías de transparencia. Los 3 congresistas no nos vemos representados por ninguna de las opciones. Que los congresistas se hagan responsables de sus votos por los partidos que nos llevaron a esta crisis".

Reacciones políticas tras el resultado: acusaciones y divisiones

El resultado generó reacciones inmediatas entre las bancadas. Desde Fuerza Popular responsabilizaron a Renovación Popular por el desenlace político. Martha Moyano declaró: "Lo hemos dicho claramente, Renovación Popular ha cometido un acto de irresponsabilidad, solo por su ego nos llevaron a esta situación. Ustedes son testigos que ahora nuevamente Perú Libre llega a Palacio. Balcázar ha prometido indultar a Castillo, todo el trabajo que hicimos para que el señor Castillo termine donde está".

Horas antes de la votación, Acción Popular había formalizado su respaldo a María del Carmen Alva mediante un comunicado donde señalaban: "La Secretaría General Nacional expresa su respaldo firme a la candidatura de nuestra correligionaria a la presidencia del Congreso de la República, convencidos de su trayectoria, liderazgo y compromiso con los valores acciopopulistas garantizan una conducción responsable en este momento crucial para la nación".

También se generó polémica por declaraciones previas del líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien afirmó: "Una fracción de FP —los llamados “Babys” o “viudas”— estaría dispuesta a dar sus votos a Balcázar. FP vuelve a entregar al Perú a la izquierda radical. No es rumor: es un secreto a voces".

Sin embargo, Fuerza Popular finalmente anunció su respaldo a Alva indicando: "El país necesita orden, nos opusimos a la censura para evitar eso (…) Creemos que el país no resiste más improvisaciones (…) respaldaremos a Maricarmen Alva esperando que su gestión preserve la estabilidad".

Por su parte, Guido Bellido también marcó distancia con la candidatura de Alva: "Aun si me torturaran o me obligaran por cualquier medio, de ninguna manera votaría por Maricarmen Alva. Ya no me llamen al interno: no voy a votar por la propuesta de Rafael López".

Cuestionamientos y antecedentes que rodean al nuevo presidente interino

La elección de Balcázar no estuvo exenta de polémica debido a antecedentes y declaraciones pasadas del parlamentario. En 2023, durante el debate de un dictamen sobre matrimonio infantil, afirmó: "El matrimonio en el Perú se ha vuelto disfuncional, desde los 14 están embarazadas las chicas. Las relaciones sexuales son tempranas y la medicina legal sabe que mientras no haya violencia, las relaciones ayudan al futuro psicológico de una mujer. Eso está estudiado".

Posteriormente reafirmó su postura señalando: "Los relaciones entre 14 años hacia arriba no son traumáticas para los menores, al contrario, son beneficiosas".

Además, enfrenta una denuncia constitucional por presunto intercambio de favores con la exfiscal Patricia Benavides, bajo la hipótesis de coordinación de votos parlamentarios a cambio del archivo de procesos judiciales.

Previo a su elección, el Colegio de Abogados de Lambayeque difundió un comunicado crítico titulado "Por qué el congresista José María Balcázar no puede ni debe ser elegido como presidente del Congreso", donde expresaron: "profunda preocupación, indignación, malestar, dolor y tristeza" por su postulación.