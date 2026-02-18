¿Pagaste un crédito y no ves el cambio en tu historial? Así funciona la actualización de tu información crediticia

PATROCINADO

Cumplir con tus compromisos financieros es un paso importante. Conoce cómo puedes mantenerte informado sobre actualizaciones en tu historial crediticio y gestionar tu información con claridad con Mi Sentinel.

Para muchos usuarios, mantenerse al día con sus obligaciones crediticias representa un esfuerzo constante. Las compras del día a día, el aumento del costo de vida y el acceso cada vez más digital al crédito hacen que el dinero circule rápidamente. En ese contexto, cumplir con pagos y responsabilidades a tiempo puede significar un gran avance en la organización financiera personal.

Sin embargo, es común que surja la duda después de realizar un pago que tenías pendiente: ¿cuándo podré ver mi información al día? La respuesta está en los tiempos y procesos de actualización de la información financiera.

Pago realizado, historial crediticio en proceso de actualización

Tras realizar el pago de una deuda, el cambio no se refleja de manera inmediata. Primero, las entidades financieras deben enviar la información actualizada a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), que es la encargada de consolidar los datos. Posteriormente, la información es compartida con las centrales de riesgo como Experian.

Una vez que Experian recibe los datos, los procesa para que el usuario pueda visualizarlos en la plataforma Mi Sentinel. Por ello, es importante entender que existe un periodo de espera natural entre el pago y la actualización. Revisar el historial de forma inmediata puede generar confusión o preocupación innecesaria.

Tu historial crediticio: una herramienta para avanzar

Si realizaste un pago recientemente y al revisar tu reporte aún observas información pendiente de actualizar, considera estas recomendaciones:

Verifica el estado de tu información: cuando una deuda cambia de "pendiente" a "cancelada", solo se actualiza su condición, pero el historial de comportamiento de pago no se elimina.

Ten en cuenta los plazos de actualización: Recuerda que la actualización no es automática.

Mantén constancia en tus próximas obligaciones financieras: Más allá de un pago puntual, la clave para fortalecer tu perfil crediticio es mantener buenos hábitos financieros.

Crear una cuenta en Mi Sentinel y revisar tu información te permitirá monitorear tu score crediticio, entender cómo evoluciona tu perfil y tomar decisiones financieras informadas.