El Senamhi reporta un aumento en el caudal del río Rímac , superando los valores habituales, debido a las lluvias en las zonas altas de la cuenca.

Río Rímac registra aumento de caudal y autoridades activan alerta naranja en Lima | Composición: Wapa Captura de pantalla - América TV

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía del Perú (Senamhi) reportó un incremento sostenido en el caudal del río Rímac debido a las lluvias registradas en las zonas altas de la cuenca. Esta situación ha provocado que el principal afluente que atraviesa Lima presente niveles por encima de lo habitual.

Caudal supera valores habituales en Chosica

A través de su cuenta oficial en X, el organismo técnico detalló que la estación hidrológica ubicada en Chosica alcanzó un pico de 95.54 metros cúbicos por segundo (m³/s) durante la noche del 24 de febrero. El registro se encuentra por encima de los rangos promedio para esta temporada, lo que ha motivado un seguimiento permanente por parte de la entidad.

El aumento del volumen de agua está vinculado a las precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en la parte alta de la cuenca. Estas lluvias generan mayor escorrentía, cuyo impacto se traslada progresivamente hacia Lima Metropolitana, elevando el nivel del río a su paso por distintos distritos.

En zonas como el distrito del Rímac, a la altura del puente Trujillo, vecinos han advertido un incremento visible del caudal. Asimismo, en Chosica se activaron las quebradas de Yanacoto y Chacrasana, lo que incrementa el aporte de agua al cauce principal y eleva el riesgo de crecidas repentinas.

¿Qué significa la alerta emitida por Senamhi?

El Senamhi clasifica sus avisos en tres niveles según la intensidad del fenómeno y el riesgo previsto para la población:

Alerta amarilla: Señala la posible ocurrencia de eventos meteorológicos que podrían generar riesgos, aunque suelen presentarse con cierta frecuencia en algunas zonas del país.

Señala la posible ocurrencia de eventos meteorológicos que podrían generar riesgos, aunque suelen presentarse con cierta frecuencia en algunas zonas del país. Alerta naranja: Indica un nivel de peligro mayor y exige adoptar medidas de prevención y monitoreo constante ante fenómenos como precipitaciones intensas, ráfagas de viento fuertes o temperaturas extremas.

Indica un nivel de peligro mayor y exige adoptar medidas de prevención y monitoreo constante ante fenómenos como precipitaciones intensas, ráfagas de viento fuertes o temperaturas extremas. Alerta roja: Se emite cuando se anticipan eventos de gran intensidad que suponen una amenaza significativa para la seguridad de la población.