Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Papá de novia de Adrián Villar ahora lo abandona y le quita su apoyo: "Que le caiga todo el peso de la ley"

Río Rímac registra aumento en su caudal y activan ALERTA NARANJA en Lima

El Senamhi reporta un aumento en el caudal del río Rímac, superando los valores habituales, debido a las lluvias en las zonas altas de la cuenca.

Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Río Rímac registra aumento en su caudal y activan ALERTA NARANJA en Lima
    Río Rímac registra aumento de caudal y autoridades activan alerta naranja en Lima | Composición: Wapa Captura de pantalla - América TV
    Río Rímac registra aumento en su caudal y activan ALERTA NARANJA en Lima

    El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía del Perú (Senamhi) reportó un incremento sostenido en el caudal del río Rímac debido a las lluvias registradas en las zonas altas de la cuenca. Esta situación ha provocado que el principal afluente que atraviesa Lima presente niveles por encima de lo habitual.

    wapa.pe

    VER MÁS: Dictan detención preliminar por 72 horas contra Adrián Villar por muerte de Lizeth Marzano

    Caudal supera valores habituales en Chosica

    A través de su cuenta oficial en X, el organismo técnico detalló que la estación hidrológica ubicada en Chosica alcanzó un pico de 95.54 metros cúbicos por segundo (m³/s) durante la noche del 24 de febrero. El registro se encuentra por encima de los rangos promedio para esta temporada, lo que ha motivado un seguimiento permanente por parte de la entidad.

    wapa.pe

    El aumento del volumen de agua está vinculado a las precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en la parte alta de la cuenca. Estas lluvias generan mayor escorrentía, cuyo impacto se traslada progresivamente hacia Lima Metropolitana, elevando el nivel del río a su paso por distintos distritos.

    En zonas como el distrito del Rímac, a la altura del puente Trujillo, vecinos han advertido un incremento visible del caudal. Asimismo, en Chosica se activaron las quebradas de Yanacoto y Chacrasana, lo que incrementa el aporte de agua al cauce principal y eleva el riesgo de crecidas repentinas.

    wapa.pe

    TE INTERESA: Marisel Linares toma RADICAL MEDIDA al exponerse IMÁGENES REVELADORAS de su reunión con Adrián Villar tras atropello a Lizeth Marzano

    ¿Qué significa la alerta emitida por Senamhi?

    El Senamhi clasifica sus avisos en tres niveles según la intensidad del fenómeno y el riesgo previsto para la población:

    • Alerta amarilla: Señala la posible ocurrencia de eventos meteorológicos que podrían generar riesgos, aunque suelen presentarse con cierta frecuencia en algunas zonas del país.
    • Alerta naranja: Indica un nivel de peligro mayor y exige adoptar medidas de prevención y monitoreo constante ante fenómenos como precipitaciones intensas, ráfagas de viento fuertes o temperaturas extremas.
    • Alerta roja: Se emite cuando se anticipan eventos de gran intensidad que suponen una amenaza significativa para la seguridad de la población.

    Frente a este escenario, las autoridades recomiendan a quienes viven en áreas cercanas al río mantenerse informados mediante los reportes oficiales y evitar transitar por las riberas durante los periodos de mayor crecida. El Senamhi continuará difundiendo boletines hidrológicos para alertar sobre cualquier variación significativa.

    SOBRE EL AUTOR:
    Río Rímac registra aumento en su caudal y activan ALERTA NARANJA en Lima
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Madre de Adrián Villar LLORA DESGARRADORAMENTE al ver a su hijo SER DETENIDO por la muerte de Lizeth Marzano

    Testigo clave de atropello de Lizeth Marzano se pronuncia y revela lo impensado

    Minsa emite guía ante calor extremo en Perú y lanzan ALERTA sobre ‘días mortales’ por lo que se viene

    Novia de Adrián Villar decide terminar su relación públicamente tras ser expuesta en reunión con él a horas de atropellar a Lizeth Marzano

    Restaurante donde comió Adrián Villar con su novia antes del atropello contra Lizeth Marsano rompe su silencio

    Lo más vistos en Ocio

    Excompañera de Marisel Linares, emite contundente mensaje tras imágenes que la incriminan: "Corrupción al más alto nivel"

    Juliana Oxenford increpó contra Marisel Linares tras atropello a campeona de buceo

    Papá de novia de Adrián Villar ahora lo abandona y le quita su apoyo: "Que le caiga todo el peso de la ley"

    Novia de Adrián Villar rompe su silencio: Francesca Montenegro declara por el caso Lizeth Marzano

    Hermano de Lizeth Marzano 'EXPLOTA' contra la Policía tras descubrir que visitaron a Adrián Villar y NO LO DETUVIERON: "Ellos sabían dónde estaba"

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;