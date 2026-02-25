Más de 90 milímetros de lluvia registrados en Porcuya , junto con intensas descargas eléctricas en zonas altoandinas y deslizamientos en la carretera rumbo a Jaén.

Las precipitaciones de fuerte intensidad continúan afectando a Lambayeque. En apenas un día, varias estaciones meteorológicas registraron acumulados muy por encima de los promedios habituales, lo que ha encendido la alerta entre autoridades y vecinos. La situación más delicada se presentó en la zona fronteriza con Piura, donde las lluvias alcanzaron niveles capaces de provocar deslizamientos y daños en las principales vías de comunicación.

Según el último informe del Senamhi en Lambayeque, el contexto atmosférico sigue siendo propicio para el desarrollo de tormentas en distintos distritos del norte del país. El calentamiento del mar frente a la costa y la alta humedad en capas medias de la atmósfera han favorecido la formación de nubosidad convectiva, principalmente en áreas de sierra y ceja de selva. Estas condiciones, de acuerdo con el pronóstico, podrían prolongarse hasta el viernes 27 de febrero.

Más de 90 mm en Porcuya y riesgo por tormentas eléctricas

El analista meteorológico del Senamhi en Lambayeque, Joel Alania Zumarán, informó que durante las últimas horas se han registrado lluvias importantes en diversos puntos de la región. En el distrito de Puchaca, provincia de Ferreñafe, los acumulados superaron los 50 milímetros. En tanto, en Motupe, Tongorrape y Olmos, los valores fluctuaron entre 40 y 70 milímetros, considerados elevados para esta temporada.

No obstante, el escenario más crítico se presentó en Porcuya, donde en solo 24 horas se superaron los 90 milímetros de lluvia. Este volumen ha provocado derrumbes en la carretera que une Chiclayo con Jaén y la región Amazonas, generando serias dificultades para el tránsito de buses interprovinciales, camiones de carga y vehículos particulares.

En contraste, otras zonas de la costa lambayecana registraron acumulados menores a los 7 milímetros, evidenciando una distribución irregular de las precipitaciones en la región.

El Senamhi indicó que este 24 de febrero se mantienen las condiciones para tormentas en el corredor conformado por Oyotún, Chongoyape, Puchaca, Motupe y Olmos, donde podrían registrarse lluvias adicionales superiores a los 20 milímetros. El aviso meteorológico vigente abarca tanto la franja costera como las zonas altoandinas de Lambayeque y Cajamarca, con precipitaciones de ligera a moderada intensidad previstas hasta el 27 de febrero.

Asimismo, se advirtió la continuidad de tormentas eléctricas, con descargas atmosféricas en distritos como Chongoyape, Oyotún y Motupe, además de sectores elevados de Tongorrape y Cajamarca. Estos eventos podrían estar acompañados de relámpagos y truenos, principalmente durante la tarde y la noche.