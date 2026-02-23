Wapa.pe
¡Sin agua por 8 horas! Sedapal confirma corte de agua este 23 de febrero: revisa si tu distrito está afectado

ALERTA ROJA en Perú: INDECI advierte riesgo de huaicos por lluvias extremas en seis regiones para las próximas 24 horas

El INDECI alertó que lluvias de extrema intensidad podrían activar quebradas y provocar huaicos en seis regiones, por lo que pidió tomar precauciones urgentes.

    Alerta por lluvias extremas: advierten posible activación de quebradas en seis regiones del Perú. | Composición Wapa
    Las lluvias intensas vuelven a encender las alarmas en el Perú. El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), advirtió sobre la posible activación de quebradas en seis regiones del país debido a precipitaciones de alta intensidad previstas para las próximas horas.

    Las autoridades pidieron a la población mantenerse informada y adoptar medidas preventivas ante el riesgo de huaicos, deslizamientos e inundaciones.

    LEE MÁS: Perú está ARDIENDO: Senamhi activa ALERTA ROJA y advierte temperaturas de hasta 40 °C desde hoy en estas ciudades

    Regiones en alerta por lluvias intensas

    De acuerdo con el aviso meteorológico de corto plazo, las precipitaciones de nivel extremo —consideradas alerta roja— afectarían provincias de Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Moquegua, Piura y Tumbes hasta la 1:00 p. m. del martes 24 de febrero. Estas lluvias podrían presentarse junto con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, lo que incrementa el peligro en zonas vulnerables cercanas a quebradas, ríos o laderas inestables.

    Entre las provincias incluidas en la alerta figuran Cajamarca, Cajabamba, Jaén y Cutervo en la región Cajamarca; Trujillo, Pataz y Sánchez Carrión en La Libertad; Chiclayo y Ferreñafe en Lambayeque; Mariscal Nieto en Moquegua; así como Piura, Sullana y Talara en la región Piura. En Tumbes, el riesgo alcanza a Contralmirante Villar, Zarumilla y la provincia de Tumbes.

    Las autoridades señalaron que las condiciones actuales del suelo, saturado por lluvias previas, podrían favorecer la activación repentina de quebradas y la ocurrencia de huaicos en zonas de alto riesgo.

    TAMBIÉN LEE: Confirman varios días SIN electricidad: anuncian corte MASIVO de luz este 24 y 25 de febrero en estas zonas

    Estado de emergencia vigente en varias regiones

    Este escenario ocurre mientras se mantiene vigente el estado de emergencia decretado por el Poder Ejecutivo en diversos distritos de 21 regiones del país debido al peligro inminente provocado por las lluvias intensas. La medida tiene una duración de 60 días calendario y busca facilitar la ejecución de acciones inmediatas para reducir riesgos, atender emergencias y rehabilitar zonas afectadas.

    La declaratoria permite movilizar recursos y coordinar intervenciones entre instituciones del Estado para proteger a la población y mitigar los impactos de los fenómenos climáticos extremos.

    INDECI recomienda medidas de preparación

    Ante el incremento del riesgo, el INDECI exhortó a autoridades regionales y locales a verificar que las rutas de evacuación estén despejadas y correctamente señalizadas, además de garantizar la disponibilidad operativa de centros de salud, comisarías y compañías de bomberos en caso de emergencias.

    Para la ciudadanía, la entidad recomendó identificar zonas seguras, preparar un Plan Familiar de Emergencia y contar con una mochila de emergencia con documentos, agua, alimentos y artículos básicos. También sugirió implementar sistemas de alerta temprana comunitarios, como sirenas, campanas o silbatos, en coordinación con las autoridades locales.

    Finalmente, el organismo informó que continuará monitoreando la evolución de las lluvias y coordinando acciones con los gobiernos regionales para salvaguardar a la población, especialmente ante la posible intensificación de precipitaciones en las próximas semanas por la influencia del fenómeno El Niño Costero.

    ;