Perú está ARDIENDO: Senamhi activa ALERTA ROJA y advierte temperaturas de hasta 40 °C desde hoy en estas ciudades

Senamhi alertó que entre el 23 y el 25 de febrero se registrará un incremento de las temperaturas, acompañado de altos niveles de radiación UV y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 35 km/h.

¡Atención a las recomendaciones! Según el aviso meteorológico N.° 58 emitido por el Senamhi, se prevé un incremento de las temperaturas tanto diurnas como nocturnas en gran parte del litoral peruano.

Este evento climático se desarrollará desde el lunes 23 hasta el 25 de febrero y afectará a varias ciudades del país. ¿Tu localidad está incluida? A continuación, te presentamos toda la información.

Temperaturas oscilarán entre los 36°C y 40°C

Aunque el principal indicador de la alerta roja climática será el ascenso de las temperaturas, este escenario también estará acompañado por elevados niveles de radiación UV, una intensa sensación de calor y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 35 km/h en promedio.

Altas temperaturas

En algunas ciudades del norte, las temperaturas podrían llegar hasta los 40°C, mientras que en la costa sur se registrarían valores de hasta 36°C. Entre las regiones que enfrentarán mayor exposición a estas condiciones se encuentran:

Áncash

Arequipa

Ayacucho

Cajamarca

Callao

Ica

La Libertad

Lambayeque

Lima

Moquegua

Tacna

¿Qué temperaturas se esperan en Lima y otras regiones?

En Lima Metropolitana, los termómetros oscilarán entre los 27°C y 30°C, principalmente en zonas de Lima Oeste y Lima Centro. En tanto, Lima Este y Lima Norte podrían alcanzar temperaturas de hasta 32°C.