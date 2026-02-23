Perú está ARDIENDO: Senamhi activa ALERTA ROJA y advierte temperaturas de hasta 40 °C desde hoy en estas ciudades

Perú está ARDIENDO: Senamhi activa ALERTA ROJA y advierte temperaturas de hasta 40 °C desde hoy en estas ciudadesÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
¡Atención a las recomendaciones! Según el aviso meteorológico N.° 58 emitido por el Senamhi, se prevé un incremento de las temperaturas tanto diurnas como nocturnas en gran parte del litoral peruano.
Este evento climático se desarrollará desde el lunes 23 hasta el 25 de febrero y afectará a varias ciudades del país. ¿Tu localidad está incluida? A continuación, te presentamos toda la información.
Temperaturas oscilarán entre los 36°C y 40°C
Aunque el principal indicador de la alerta roja climática será el ascenso de las temperaturas, este escenario también estará acompañado por elevados niveles de radiación UV, una intensa sensación de calor y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 35 km/h en promedio.
En algunas ciudades del norte, las temperaturas podrían llegar hasta los 40°C, mientras que en la costa sur se registrarían valores de hasta 36°C. Entre las regiones que enfrentarán mayor exposición a estas condiciones se encuentran:
- Áncash
- Arequipa
- Ayacucho
- Cajamarca
- Callao
- Ica
- La Libertad
- Lambayeque
- Lima
- Moquegua
- Tacna
¿Qué temperaturas se esperan en Lima y otras regiones?
En Lima Metropolitana, los termómetros oscilarán entre los 27°C y 30°C, principalmente en zonas de Lima Oeste y Lima Centro. En tanto, Lima Este y Lima Norte podrían alcanzar temperaturas de hasta 32°C.
En otras regiones, La Libertad registraría valores entre 30°C y 33°C; Áncash, entre 28°C y 34°C; mientras que en Ica se esperan temperaturas que irán desde los 31°C hasta los 36°C. Para Arequipa, Moquegua y Tacna, los registros fluctuarán entre los 28°C y 35°C. En el norte del país, Piura y Tumbes podrían llegar hasta los 37°C, y Lambayeque alcanzaría los 35°C.