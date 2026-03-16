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Dólar inicia la semana con caída: mira el tipo de cambio en Perú hoy

El tipo de cambio registra una caída. Su cotización frente al sol peruano es informada por el Banco Central de Reserva (BCRP) y Bloomberg. También puedes consultar el valor del dólar publicado por la Sunat.

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    Dólar inicia la semana con caída
    Dólar inicia la semana con caída: mira el tipo de cambio en Perú hoy

    El precio del dólar en Perú registró una caída en la apertura de este lunes 16 de marzo. El tipo de cambio inició la jornada en S/3,4280, de acuerdo con la información en tiempo real difundida por el portal de Bloomberg. De esta manera, luego de varios días en los que la moneda estadounidense venía subiendo, su cotización muestra ahora un retroceso.

    No obstante, habrá que esperar el cierre de la jornada cambiaria para confirmar si esta tendencia se mantiene. Cabe recordar que el viernes la divisa terminó la sesión al alza, alcanzando S/3,4530, según datos del Banco Central de Reserva del Perú.

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    Durante 2025, el dólar experimentó una marcada caída. Sin embargo, factores como el desempeño de la economía peruana frente a presiones internacionales y la campaña electoral prevista para 2026 mantienen incierta su proyección en el corto plazo. Además, el conflicto en Medio Oriente ha influido en su reciente apreciación.

    Compra y venta de dólar

    En el mercado paralelo, el tipo de cambio se ubica actualmente en los siguientes niveles:

    Compra: S/3,410

    Venta: S/3,450

    Como se sabe, el precio de compra corresponde al monto que una entidad paga por tus dólares, mientras que el precio de venta es el valor al que se puede adquirir actualmente la moneda estadounidense.

    Tipo de cambio en Sunat

    De acuerdo con el portal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, utilizado para operaciones oficiales, el tipo de cambio se encuentra en:

    Compra: S/3,446

    Venta: S/3,453

    Este valor se actualiza diariamente, tomando en cuenta las variaciones del mercado cambiario y la información reportada por el Banco Central de Reserva del Perú.

    SOBRE EL AUTOR:
    Dólar inicia la semana con caída: mira el tipo de cambio en Perú hoy
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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